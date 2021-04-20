11 yaşındaki Dilek, bağışı ile Başkan Aksoy’u duygulandırdı

Antalyalı olmasına rağmen yaz tatilinde Avşa Adası’nda yaşayan 11 yaşındaki Dilek Zeynep Ekinci, kumbarasında biriktirdiği parasını Avşa Adası’nda temeli atılan poliklinik binasının yapımına bağışladı. Parasını poliklinik için bağışlayan Dilek’i telefon ile arayan Başkan Aksoy, duyarlı davranışı için kutlayarak, yazın ailesi ile birlikte adaları gezdirme sözü verdi.

Kumbarasında biriktirdiği parayı Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy’un girişimiyle başlatılan poliklinik binasının yapımına bağışladığını sosyal medya üzerinden duyuran Dilek Zeynep Ekinci, “Merhaba Süleyman amca. Ben Dilek Zeynep Ekinci. 11 yaşındayım. 11 yıldan beri Avşa Adası’na gelmekteyim ve her sezon 2 defa geliyorum. Babam Antalyalı olmasına rağmen, Antalya’ya gitmiyorum. Avşa Adası’nı çok seviyorum. Kumbaramda biriktirmiş olduğum paramı Avşa Adası sağlık ocağı için vermek istiyorum ve sizi çok seviyorum. İyi ki belediye başkanısınız, ellerinizden öperim” ifadelerine yer verdi.

Minik hayırseverin mesajını okuyan Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy da yine sosyal medya üzerinden Dilek Zeynep Ekinci’ye şu yanıtı verdi: “Sevgili Kızım Dilek Zeynep. Bir mesajınla bizi nasıl duygulandırdın bilemezsin. Mesajı okuduğumda çok duygulandım. Avşa Adası’na her yaz ailesiyle tatile gelen Dilek Zeynep, Avşa’da bir ev hayali ile ailesine destek olabilmek için kumbarasında biriktirdiği parayı poliklinik binasının yapımına bağışladı. Gurur duyduk evlat. Sana ve seni böyle vicdanlı yetiştiren ailene teşekkür ederiz.”