Gaziantep Baklavacılar Odası, baklavaya yüzde 40 oranında zam yaptı. Yapılan zammın hem üretici hem tüketici için en ideal oranda olduğunu savunan Gaziantep Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar Tatlıcılar Baklavacılar ve Kafeteryacılar Esnaf ve Sanatkarları Odası Yönetim kurulu Başkanı Abdulkadir Katmerci, “Biz oda olarak esnafımıza yılda 2 defa zam yapıyoruz. Bu yılki zammı üretici ve tüketici için en uygun tarife kapsamında yaptık” dedi.



“İş yerlerinin ayakta kalabilmesi için bu zammı yapmamız gerekiyordu”

Zamların esnafı ve vatandaşı en az şekilde etkiyecek şekilde yaptıklarını söyleyen Abdulkadir Katmerci, “2023 yılının 6. ayında vermiş olduğumuz güncel fiyat listesinin üzerine 2024 yılında da enflasyon oranının altında bir zam vermiş olduk. Bu kafeterya, lokanta, baklava sektörünün tamamını kapsayacak bir şekilde esnafımızın da faaliyetlerine devam edebilmesi için iş yerlerinin ayakta kalabilmesi için bu zammı vermemiz gerekiyordu. Yüzde 40 fiyat artışı oldu. 1 kilogram sade yağlı baklava satış fiyatımız 650 TL oldu. Çeşitlerine girdiğimizde havuç dilimi 750 TL, bülbülyuvası 850 TL, kare baklava ise 800 TL olarak satışla devam edecek. Bu 2024 yılının 6. ayına kadar olağanüstü bir durumu olmazsa bizim odamıza bağlı tüm esnaflarımızı kapsayan fiyat tarifemiz bu şekildedir" diye konuştu.



“En son çıkan talimat hem esnafımız için hem tüketicimiz için çok yararlı”

Fiyat listelerinin görünür bir şekilde masalarda ve giriş kapılarının üzerine konulmasının baklavacılar için de güzel bir uygulama olduğunu belirten Katmerci, “En son çıkan talimatın hem esnafımız için hem tüketicimiz için çok yararlı olduğunu düşüyoruz. Fiyat etiket yönetmenliğinin değişmesi ve güncellenmesi, tüketici kadar üreticileri ve satıcıları da memnun eden bir çalışma oldu. Çünkü tüketici ürünü kaça alacağını bilecek, üretici ve satıcı da kaça satacağını bilecek. Bizler oda olaraktan vermiş olduğumuz fiyat tarifeleri esnafımızı bağladığı için esnafımız da bizim vermiş olduğumuz oda tarifelerinin altında veya oda tarifemize uyarak satış yapacak. Bundan dolayı aradaki o niza da kalkmış olacak. Pahalı mı satılıyor, ucuz mu satılıyor, ben kandırıldım mı, kandırılmadım mı bunların hepsinin önüne geçmiş olacağız” diye konuştu.