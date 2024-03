Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’nın Polatlı ilçesini ziyaret etti. Vatandaşlar ve ziraat sektör temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Yumaklı’nın ilk durağı AK Parti Polatlı İlçe Başkanlığı oldu. Bakan Yumaklı burada yaptığı konuşmada, Polatlı’nın tarımdaki ilerleyişine dikkat çekti.



“Gelecek nesiller için çalışan iktidar olduk”

Yerel seçimleri işaret eden Bakan Yumaklı, “Gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için çalışan iktidar olduk. Yaptığımız her şey bunun üzerine. O yüzden bizim 2053 ve 2071 hedefimiz var. Çünkü bu bir bayrak yarışı. Bunu bizden alan genç kardeşlerimiz bu ülkeyi her yönüyle o belirtilen hedeflere götürmüş olacak” ifadesini kullandı.



“Türkiye’nin uzay çalışmalarına katılan evladını küçümsediler”

Muhalefet partilerine tepki gösteren Bakan Yumaklı, “Bunu anlamakta zorluk çektiğim için tekrar ediyorum. Uzay çalışmalarıyla ilgili ilk çalışmalar başladığında ‘hadi canım diyenler’ Türkiye'nin bir evladı uzay çalışmalarına katıldığını onu küçümseyen sözler ettiler. Ama biz biliyoruz ki bugün binlerce minik evladımızın artık orayla ilgili bir tahayyülü var” diye konuştu.



“Savunma malzemelerini vermekte ayak sürüyenler Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağını konuşuyor”

Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişmelere de vurgu yapan Bakan Yumaklı, “Parasını verdiğimiz halde verilmeyen, kendimizi savunmamız için her yönden atak eden. Ülkemize teröristlerle savaşabilmek için uçak ihtiyacımız olan savunma malzemelerini vermekte ayak sürüyenler, bugün Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağını konuşur ve dünyada Bunun dengeleri değiştireceğini her fırsatta ifade eder oldular” ifadelerini kullandı.



“28 Mayıs’tan sonra nasıl çil yavrusu gibi dağıldıklarını gördük”

Cumhur İttifakı'nın menfaat birlikteliği yapmadığını ve ‘Büyük Türkiye’ hedefleri olduğunu belirten Bakan Yumaklı, dağılan 6’lı masayı işaret ederek, şunları kaydetti:

“14 ve 28 Mayıs’tan sonra o menfaatleri ortadan kalktığında nasıl çil yavrusu gibi dağıldıklarını gördük. Demek ki onların memleket tahayyülleri yokmuş. O ettikleri beylik laflarının hiçbir anlamı yokmuş. Cumhurbaşkanımız 28 Mayıs akşamı o balkon konuşmasında şunu söyledi. ‘Şimdi tamam milletimiz bize bu yetkiyi verdi. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için. Biz bugüne kadar olduğundan daha fazla çalışacağız ancak bir de 31 Mart’ dedi. Ne zaman söyledi bunu? Geçtiğimiz yılın mayısında. Çünkü hep birlikte kalkınmak gerekir. Hep birlikte mücadele etmek gerekir.”



“Gereken desteği mutlak suretle vereceğiz”

Çiftçinin üretim potansiyeli ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığının desteklerini aktaran Bakan Yumaklı, “Üretim potansiyeli çok yüksek olan yerlerin çok daha fazla üretimini arttırmaları, sürdürülebilir hale gelmesi, verimli üretmeleri, kaliteli üretmeleri ve bu ürünlerinden mutlaka ama mutlaka kazanç sağlamaları konusunda biz hemen yanı başlarında olacağız. Gereken desteği mutlak suretle vereceğiz. Yani bundan önceki dönemde nasıl yaptıysak bundan sonraki dönem aynı şekilde olacak inşallah” şeklinde konuştu.

Buradaki konuşmasını tamamlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın sonraki durağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçmen iletişim merkezi oldu. Sonrasında ziyaretlerini devam ettiren Bakan Yumaklı, 'Sektör Paydaşları Toplantısı'na katılarak sektör temsilcileri ile istişarelerde bulundu.