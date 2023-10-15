İnceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MHP ve AK Parti Mersin il başkanlıklarını ziyaret etti. Ziyaretlerde Bakan Uraloğlu'na Cumhur İttifakı belediye başkanları ve milletvekilleri de eşlik etti. AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Bakan Uraloğlu, "Filistin’de, Gazze’deki Müslümanların katledildiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun gerçekten eliyle ve diliyle oraya düzelmeye çalışıyor, gayret ediyor, orada bir sükunet sağlamaya çalışıyor. Bizde bireysel olarak en azından dilimizle, kalbimizle destek veriyoruz. Gerçekten hepimiz dualarımızı esirgemeyelim. Hepimiz çoluk, çocuk sahibiyiz. Hepimizin yakını var. Gerçekten orada yaşanan olayları görüyoruz ve üzülüyoruz. Bende orada yaşayan Müslüman kardeşlerimizin, mazlumların bir an önce huzura kavuşmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Türkiye Yüzyılının aynı zamanda 'ulaşım yüzyılı' olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın kabinesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görev almanın gururunu, şerefini, onuru taşıyorum. Bir taraftan sorumluluğunu biliyorum, ağır yük olduğunu biliyorum. Bu bilinçle inşallah bende görev sürem içerisinde ülkemize, Mersin’imize neler yapılabilir konularını planladık. Devam eden projelerimiz var. Son 1 yıla 3’üncü kez Mersin’e geliyorum. Buraya daha çok gelip, gideceğiz inşallah. Bizim Mersin’de yaptığımız işlerin en büyüğünden biri Çukurova Bölgesel Havalimanı. Yerel seçimlerden önce orayı bitireceğiz. Akdeniz Sahil Yolu projemizde 400 kilometrelik yolu bitirdik. Orada çalışmalarımız sürüyor. Hızlı trenle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak benim çok yüküm ve sorumluluğum var. Benim sizden rica bu sorumluluğu biraz daha artırmanızdır. Ne demektir o. Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Cumhur İttifakı olarak biz ilçeleri alacağız ve benim yüküm artacak. Ben bundan razıyım, siz artırın. İnşallah Cumhur İttifakı olarak yerel seçimlerde özellikle kadın kollarımız ve gençlerimiz sahayı boş bırakmayacaklardır. Seçimlerde buranın rengini turuncuya beraberce çevirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.