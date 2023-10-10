2023 Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü, Gezi Parkı Davası’nda yargılanan Kavala’ya verildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şiddeti teşvik ve şiddeti azmettirmenin demokratik hukuk devletinde bir hak ve özgürlük olarak görülemeyeceğini belirtti. Bakan Tunç sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ülkemizde Yargıtay'ca onanarak hakkındaki mahkumiyet kararı kesinleşen bir hükümlüye Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde ‘sözde’ insan hakları ödülü verilmesi kabul edilemez. Şiddeti teşvik, şiddeti azmettirme, demokratik hukuk devletinde bir hak ve özgürlük olarak görülemez. Gezi olayları olarak bilinen, can ve mal kaybına neden olan şiddet hareketlerinin sorumluları, bağımsız Türk mahkemelerince yargılanmış ve bir kısım sanıklar bakımından karar kesinleşmiştir. Kuruluş ilkeleri arasında hukukun üstünlüğünü barındıran AKPM’nin bağımsız Türk yargısı tarafından verilen kararları görmezden gelmesi ve bir STK tarafından düzenlenen ödül törenine ev sahipliği yapması üzücü olduğu kadar düşündürücüdür. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Herkesin bağımsız yargı kararlarına saygı duyması gerekir. Milletimizin huzur ve güvenliğine kastedenlere, demokrasi dışı müdahale girişimlerine karşı hukukun üstünlüğü çerçevesinde mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.