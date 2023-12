Gaziantep Sanayi Odası tarafından 'İkiz Dönüşüm (Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm)' temasıyla organize edilen ‘Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımıyla Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gaziantepli sanayicileri teşvik ederek başarılı çalışmalarının devamını sağlamak adına düzenlenen törende iş dünyasından çok sayıda firma ve kuruma ödül verildi.



"Gaziantep her zaman olduğu gibi bugün de farkını ortaya koyuyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek törende yaptığı konuşmada, Gaziantep’in ülke ekonomisine büyük katkı sunduğunu belirterek, “Gaziantep her zaman olduğu gibi bugün de farkını ortaya koyuyor. Bugün çok önemli bir tema ve ödül töreni için Gaziantep’teyiz. Emeği geçen tüm sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm önemli fırsatlar sunuyor” dedi.



Bakan Şimşek, ekonomi yönetimi ve yapılan çalışmalarla ilgili önemli sunum yaptı

Bakan Mehmet Şimşek, törende bir sunum da yaparak küresel görünüme, orta vadeli program ve kazanımlara, üretim odaklı sürdürülebilir büyüme kapsamında sağlanan desteklere değindi. Bakan Şimşek yaptığı sunumda, “Küresel ticarette artan korumacılık eğilimleri, yaşlanan nüfus, yüksek borçluluk oranları, iklim krizi ve ticaret ortaklarımızın zayıf büyümesi başlıca küresel zorluklardır. Küresel büyümenin yavaş seyrettiği, çok önemli küresel meydan okumaların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Öte yandan, son dönemde gerileyen emtia fiyatları ve küresel finansal koşullardaki iyileşme beklentisi olumlu olarak değerlendirilmektedir. Sürdürülebilir yüksek büyüme ile birlikte kalıcı refah artışı için fiyat istikrarı ön koşuldur. Bu nedenle programımızın odağında enflasyonun düşürülmesi yer almaktadır. Fiyat istikrarı reel sektöre sağlayabileceğimiz en büyük destektir. Ancak fiyat istikrarının sağlanması bir süreç işidir, para politikası gecikmeli çalışıyor. Enflasyon gecikmeli de olsa doğru politikalara yanıt verecek. Programımızın enflasyon üzerindeki olumlu yansımalarını aylık enflasyonda görmeye başladık. Yıllık enflasyonda da düşüş 2024 yılı Haziran ayından itibaren görülecek. Deprem harcamaları bütçe dengesinde geçici bozulmaya yol açarken; mali disiplini yeniden sağlayacak gelir ve harcama politikalarını uygulamaya aldık. 2023 yılında bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 6’nın altında kalmasını bekliyoruz. Maliye politikasında disiplinle reformlara alan açmak istiyoruz. Ülkemiz geçtiğimiz yirmi yılda uzun dönem ortalamasının üzerinde büyüme performansı gösterdi. Ancak, son dönemde büyümenin kompozisyonunda dengelenme ihtiyacı oluştu. Atılan adımlar sayesinde 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bu dengelenmenin başladığını gördük. Ekim ayında yıllık cari açık Mayıs ayına göre 9,6 milyar dolar düştü. Cari açığı kalıcı olarak azaltacağız. Para politikasındaki normalleşme, altın ithalatında da azalmaya sebep olacak. Orta Vadeli Program başarılı bir şekilde çalışıyor. Risk primimiz düştü, kurdaki dalgalanmalar azaldı, ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi arttı, bankaların ve reel sektörün dış borç çevirme oranları yükseliyor. Düşen cari açık ve artan sermaye girişleri ile brüt rezervler Mayıs ayına göre 42 milyar dolar yükseldi. Üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme için reel sektörü destekliyoruz. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) uygulaması yeniden yapılandırıldı. Başvurular 20 Aralık’ta başlayacak. 1 milyar TL’yi aşan yatırım projeleri için 10 yıl vadeli, uygun faizli kredi sağlamak üzere 3 yıl için 300 milyar TL limit tahsis edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ve teknoloji seviyesi yüksek olan 281 ürünü çalışın, teknolojiniz yoksa teknolojik ortaklığa gidin ve YTAK’a başvurun. Yatırım yapın, biz yanınızda olacağız. Çok güçlü bir yatırım teşvik sistemimiz var. Hazine destekli kredi garanti sistemi kapsamında bu yıl ikisi deprem bölgesine yönelik olmak üzere 18 yeni destek paketi uygulamaya konuldu. İhracatçılarımızın finansmana erişimini ve hizmet ihracatını da destekliyoruz. Bu kapsamda, günlük reeskont kredi limiti 10 katına çıkartıldı, toplam faiz maliyetine üst sınır getirildi ve ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı. Eximbank’ın sermayesi 20,6 milyar TL’ye yükseltildi. Böylece firmaların finansmana erişimini kolaylaştırdık. Hizmet ihracatından elde edilen gelirlere sağlanacak kazanç istisnası Meclisimize sevk edildi. Son 20 yılda 258 milyar dolar altyapı yatırımı yaptık, önümüzdeki 30 yılda yaklaşık 200 milyar dolar ilave altyapı yatırımı yapacağız. Bunun yüzde 36’sı demiryollarına olacak” ifadelerine yer verdi.



“Gaziantep tüm güçlüklere rağmen başarıyla yoluna devam etmekte”

Törende konuşan Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, “Gaziantep tüm güçlüklere rağmen bugün de başarıyla yoluna devam etmektedir. Bin 500 işletmesi ve 250 bin çalışanıyla Türkiye’nin en büyük ve en fazla istihdama sahip organize sanayi bölgesi Gaziantep’tedir. Mevcut ve yeni kurulacak OSB’ler ile bu sayı 12’ye çıkacaktır. Kent genelinde 5 bin 200’ün üzerinde imalatçı firmamız bulunurken, 160 alanda binlerce çeşit üretim yapıyoruz. 2022 yılında 10.5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Deprem felaketine rağmen bu yılın ilk 11 ayında 9 milyar 152 milyon 623 bin dolarlık ihracata ulaştık ve bu yıl sonunda ihracatımızın 10 milyar doların üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. İSO 1000 listesinde 63 firmamız bulunmaktadır. Biz hedeflerimizden vazgeçmedik ve her yaşadığımız güçlükle birlikte yeni bir safhaya açıyoruz. Hem krizleri aşıyor hem de sanayimizi günün koşullarına uygun olarak geleceğe hazırlıyoruz. Gaziantep Sanayi Odası ülkemizin 12 sanayi odasından birisi ve bölgemizin tek sanayi odasıdır” şeklinde konuştu.



“Gaziantep sanayicileri sadece Türkiye’nin değil bölgenin yıldızı konumunda”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç ise, “Gaziantep sanayicileri sadece Türkiye’nin değil bölgenin yıldızı konumunda. Gaziantep, yaşanan büyük felaketlere rağmen önemli başarılara imza atıyor. Gaziantep Sanayi Odası da Türkiye sanayisinin gücünü dünyaya duyuran sanayicilerimizi ödüllendiriyor. Zaten kültürümüzde ne diyor? Marifet iltifata tabidir. Burada fazlasıyla hak ettikleri ödüllerini alacak olan tüm sanayicilerimizi yürekten kutluyorum. Karşılaştıkları türlü sıkıntılara rağmen özveriyle çalışmayı sürdüren üreten, yatırım ve ihracat yapan Gaziantep'in tüm müteşebbislerine en büyük övgüyü hak ettiklerini ifade etmek istiyorum. Tüm sanayicilerimizle gurur duyuyoruz. Sizlerin nezdinde Gaziantep'in tüm iş alemini tebrik ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Yolunuz baktınız, açık olsun” diye konuştu.

Törene Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra Gaziantep Vali Yardımcısı Muhammed Önder, Kilis Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ile çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı.