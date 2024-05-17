"Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyonu tek haneye düşürmenin öncelikleri olduğunu vurguladı.



"Önceliğimiz enflasyonu tekrar tek haneye düşürmek"

Merkez Bankası’nın rezervlerinin 40 milyar doların üzerinde iyileşme gösterdiğine dikkat çeken Bakan Şimşek, "En büyük önceliğimiz, vatandaşımızın en çok muzdarip olduğu enflasyonu tekrar tek haneye düşürmektir. Bunun içinde gereken tüm tedbirleri aldık ve uyguluyoruz. Mayıs ayında baz etkisi nedeniyle enflasyon zirve yapacak. Ama daha sonraki aylarda çok hızlı bir şekilde ineceğini öngörüyoruz. Fiyat istikrarı sürdürülebilir bir yüksek büyümenin ön koşuludur" diye konuştu.



"520 milyar liralık tarımsal kaynak sağladık"

Bakan Şimşek, "Katma değerde Avrupa’da birinci, dünyada ilk 10 arasında olduğumuz tarım sektörünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. 2024 bütçesine bakarsanız, bu bütçede tarımsal destek programlarına, tarım sektör yatırımlarına, kredi sübvansiyonu olarak, tarımsal kit finansmanı olarak, ihracat destekleri olarak, yem ve gübrede verdiğimiz vergi desteklerine bakarsak, 520 milyar lira kaynak sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.



Bakan Şimşek, "Bu çok güçlü bir destek. Çünkü gıda arzını artırarak enflasyonla mücadele en büyük önceliğimizdir. Çiftçilerimize tabi ki Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Katılım Bankası üzerinden hazine olarak finansman desteği sağlıyoruz. Sağlanan tüm kredilerin gerektirdiği faizin yüzde 70’ini hazine olarak biz karşılıyoruz" dedi.



"Tarımda çok büyük bir potansiyele sahibiz"

Tarım sektörünün ülkemizin geleceği açısından çok değerli olduğunu hatırlatan Bakan Şimşek, "Tarımda çok büyük bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli gerçekleştirmek için giderek daha fazla kaynağa, tarımsal sulamaya, seracılığa, stratejik tarım ürünlerinin üretimine destek olmaya devam edeceğiz. Son 1 hafta içinde uygulamaya alınan tasarruf tedbirlerine bakarsanız, orada da çok net bir şekilde tarımı önceliklendirdik. Bu sayede enflasyonu arz yönlü tedbirlerle de aşağı çekmek istiyoruz. Sürdürülebilir tarım uygulamalarının ve yeni teknolojilerin yaygınlaştırılmasını güçlü bir şekilde destekliyoruz" açıklamalarında bulundu.



Bakan Şimşek, "Geçen Eylül ayında açıkladığımız Ekonomik İstikrar ve Reform Programı’nı başarıyla yürütüyoruz, güçlü sonuçlar almaya başladık. Bankalarımızın ve şirketlerimizin finansmana erişimi arttı" dedi.