Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) bu yıl 23'üncü Genel Kurul toplantısı düzenlendi. Türk Eximbank Genel Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin(TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı Onur Gök, çok sayıda banka sahibi ve çalışanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı katılımcıların kürsü konuşmasıyla devam etti.

Programda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Katılım Finans Çerçeve Kanunu'na ilişkin çalışmalar devam ediyor. Bütün sektörün tabii ki görüşlerine açıldı. O görüşler toparlanacak. O çerçevede de bu yasama dönemine yetişir mi bilmiyorum ama inanıyorum ki Ekim'den itibaren meclisimizin gündemine götürülür. Pozitif katkıda bulunduğu döneme girdik. İlk çeyrek öyle bir çeyrekti. Muhtemelen ikinci çeyrekte bu hızlanmıştır diye düşünüyorum. Cari açıkta bir iyileşme var. En son rakam Mart ayında ama bizim Mayıs ayı öngörümüz ciddi bir şekilde 30 milyar doların altı. Real sektörün getirdiği para sıcak para değildir. Real sektör rollover rasyosu yani borç çevirme rasyosu yüzde 73'den yüzde 120 civarına çıktıysa bu daha uzun vadeli kalıcı bir kaynak demektir" dedi.



"Eksi 4 milyarın altına inmiş olacak"

Bakan Şimşek, “Bankalarımız son 4-5 ayda neredeyse 4 buçuk milyar dolar civarında sermaye benzeri dış kaynak buldular. Bu sıcak para değil ki. Sermaye benzeri diyoruz. Uzun vadeli ve bu çok önemli. Dolayısıyla siz bu çerçevede bakarsanız evet bu program bu noktaya portföy girişi var. Tabii ki olacak. Hisse senetlerine kaynak geliyor. Türk tahvillerine kaynak geliyor. Bizim 2 yıllık faizler düştü. 5 yıllık faizler düştü. Belki şaşıracaksınız. Merkez Bankası para politikasını sıkılaştırınca hazinenin faizleri düştü. Çok net bir şekilde bizim küresel kaynağa erişmemiz Türkiye açısından önemli, büyümeyi destekleyici ve önemli bir kısmı da nitelikli, kalıcı finansman demek. Merkez Bankamızın rezervleri artıyor. Hem brüt hem net rezerv pozisyonu. Bakın brüt rezervler 139 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Net rezervler seçim öncesi yani biraz kötüleşmişti. Şu anda eksi 14 milyar dolar bu son açıklanan rakamlar ama bu hafta itibariyle çok büyük ihtimalle eksi 10 milyar doların altına inmiş olacak” ifadelerini kullandı.



"Enflasyon beklentileri de iyileşiyor"

"Enflasyon beklentileri de iyileşiyor” diyen Bakan Şimşek, “Enflasyon beklentilerinden yani piyasa beklentilerini kastediyorum. Şimdi yeni beklenti türleri de üremeye başladı, üretilmeye başladı ama burada esas olan piyasa beklentileri. Piyasa beklentilerine baktığımız zaman önümüzdeki 24 ayda enflasyonun yüzde 21, önümüzdeki 12 ayda da enflasyonun yüzde 33 civarına inmesi piyasa beklentisi. Bizim hedeflerimizden biraz yüksek. 2-3 aylık gecikmeyle piyasayla aynı noktadayız" diye konuştu.



"Biz tüketim değil, verimlilik ekonomisini istiyoruz"

Bakan Şimşek konuşmasının devamında, "Bankacılık sektörümüzün sağlam bir bünyeye sahip olması ülkemiz geleceği açısından büyüme açısından çok değerli. Bankalarımızın başarılı olmasını isteriz. Zor bir yıl geçiriyor finans sektörü. Biliyorum. Farkındayım. Öz kaynak karlılığı, enflasyonu oldukça altında. Onun da farkındayız. Kolay değil. Önemli yükümlülüklerle karşı karşıyasınız. Ama bu geçiş döneminde herkesin fedakarlık yapması lazım. Çünkü, ülkemiz bir takım makro ekonomik sorunları çözerken herkesin bu konuda destekleyici olması lazım, fedakarlık yapması lazım. Bizim de bankacılık sektöründen beklentimiz var. Milletin kaynağını katma değeri yüksek yatırıma, dolayısıyla istihdama ve dolayısıyla da üretime ve ihracata yönlendirmenizi istiyoruz. Biz tüketim değil, verimlilik ekonomisini istiyoruz. Biz üreterek ve ihraç ederek zenginleşmek istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız. Biz gereken teşviği veriyoruz. Biz devlet olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Sizin de kredi kullanırken bu hassasiyete dikkat etmenizi istiyoruz" diye konuştu.