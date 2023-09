Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapımı tamamlanan Samet Özer Diyanet eğitim ve Kültür Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törenin açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bu yılın açılış yılı olduğunu ifade ederek; "Şuanda 15 tane projemiz tamamlandı. İnşallah '2023 yılı açılış yılı olacak' demiştim. Bu açılıştan sonra 15 tane daha açılışla sizleri yoracağız. Kütüphane, okullar, sağlık ocağı açacağız inşallah. Allah birlik ve beraberlik içerisinde açılışlar, temel atmalar nasip etsin. Bakanlarımızın, milletvekillerimizin liderliğinde inşallah Kayserimizde birçok hizmetleri kazandırıyoruz" dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'de birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaların devam ettiğini aktararak; "Yapılan bu güzel çalışmanın hayırseverimize ve kıymetli ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Kayserimiz kurum ve kuruluşlarıyla, yerel yönetimleriyle ve hayırseverleriyle buluşan ve bu anlamda Kayserimizi ediyoruz. Çok şükür bir berekete vesile oluyoruz. Teşkilatımızla, Cumhur İttifakıyla, belediye başkanı kardeşlerimizle dayanışma içerisinde bu çalışmaları sürdürürken bizlere güvenen hemşehrilerimize layık olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; "Artık şehrimiz çok büyüdü ve şehir merkezinin dışında da böyle güzel binaların oluşması bizi mutlu ediyor. Burada da çiçek gibi güzel bir bina yapılmış. Kuran Kursu olmasının ötesinde bir eğitim ve kültür merkezi olması da mahallemizdeki yavrularımızı geliştirecek" şeklinde konuştu.

Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek de; "Son günlerde Avrupa'nın başkentlerinde yüce dinimize, barış dini olan yüce İslam'ın yüce kitabına karşı saygısızlıklar yapılmakta. Kitabımız başkentlerinde polis kontrollerinde adeta yakılmakta. Sizler; hükümetimiz olarak bunlara en üst düzeyde cevaplarını veriyorsunuz, hadlerini bildiriyorsunuz. Sizin en üst düzeyde cevaplarını verdiğiniz Avrupa başkentleri şunu iyi görsünler ki; Kuranı Kerim'e yapılan saygısızlıklar bu milletin gönlünde imanını tazelemesine yol açar. Bu Kuran kursları en güzel cevap oluyor. Her sokakta, her mahallede açtığımız bu Kuran kurslarıyla Allah'ın kelamı sürekli haykırılacak" dedi.



"İnşallah bu yükün altından kalkacağız, kardeşlerimizi güvenilir evlerine kavuşturacağız"

Programa katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1 milyon 900 bin vatandaşın evlerinin dışında kaldığını ve o bölgeyi ayağa kaldırmak için bakanlık olarak gece gündüz çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Bakan Özhaseki; "Allah ülkemize bir daha böyle bir afet vermesin. Ama biliyoruz ki bu ülke deprem ülkesi. Son 100 yıl içerisinde bu ülkede 6 ve üzeri büyüklüğünde meydana gelen yıkıcı deprem sayısı 226. Senede neredeyse 2 veya 3 tane büyük deprem var. Ölen insanlarımızın sayısı 130 bin. Maddi değeri ölçülmez ki, milyarlarca dolar. 6 ay kadar önce Kahramanmaraş merkezli büyük bir deprem meydana geldi. Gecemiz, gündüzümüz orada geçiyor. Eskiden her hafta sonu Kayseri'ye geliyordum, şimdi 3-4 haftada bir zor geliyorum. Hep o taraflara gitmeye çalışıyorum. Neden? Hala 1 milyon 900 bin vatandaşımız evlerinin dışında. Orada yapılması gereken ev sayısı 680 bin. İşyerleri 170 bin. Dile kolay, bir kaç tane şehir yapacaksınız. Maddi sorunları aştık diye düşünün, inşaat malzemelerini bulup ustalara ekipmanları dizip, müteahhitlerle orada iş yapmak bile başlı başına ayrı bir zorluk. Oraları ayağa kaldırmak adına bakanlığımız gece gündüz uğraşıyor, Allah mahcup etmesin. İnşallah bu yükün altından kalkacağız, kardeşlerimizi güvenilir evlerine kavuşturacağız ve onların duasını almaya devam edeceğiz. Buralarda da tünel kalıp sistemiyle son dönemde ortaya koyduğumuz mevzuata uygun olarak yapılan evlerde endişeniz olmasın, rahat olun. Evin yüksek olması yıkılmasına sebep değil, yeter ki mevzuata uygun yapılmış olsun. Denizin üzerine bile ev yapılır yeter ki oradaki mevzuata uygun olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde merkez hizmete açıldı.