Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ataşehir’de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun düzenlediği Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'na katıldı. Bakan Işıkhan’a TİSK yönetim kuruluna üye olan sendikaların yöneticileri de eşlik etti. Bakan Vedat Işıkhan toplantıda, çalışma hayatının yapısal sorunlarının çözülebilmesi için açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrası Bakan Işıkhan’a TİSK Yönetim Kurulu Başkanı tarafından hediye takdim edildi.



“Sorunları çözme konusunda samimi irade ortaya koymanın en önemli gereği sosyal diyalog süreçlerini işletmektir”

Toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Bakanlık olarak buradaki rolümüz ise bu diyalog, istişare ve uzlaşı ortamını sağlamak ve bunu kurumsal hale getirmektir. Biz endüstri ilişkilerinin üç sosyal tarafını; yani kamu, işveren ve çalışanları sosyal ortak olarak görüyoruz. Zira; değişen endüstri ilişkileri ortak hareket etmemizi zorunlu kılıyor. Hiç kuşkusuz, işçi, işveren ve kamu yönetiminin temsil ettiği sosyal ortakların uyum içinde hareket etmesi, çalışma barışını sağlama, ekonomiyi büyütme ve istihdamı artırmada güçlü bir etkendir. Çalışma hayatının yapısal sorunlarının çözülebilmesi, çalışma barışının sağlanması ve istihdamın artırılması için bu üçlü yapıda yer alan her bir aktörünün çözüme katkı sağlaması gerekiyor. Türkiye yüzyılında, devletimizi; istihdam şartlarını kolaylaştıran, çalışma hayatını düzenleyen, işverenin ve girişimcinin önünü açan, işçinin ve diğer çalışanların hakkını koruyan bir aktör olarak görmemiz gerekir. Sorunları çözme konusunda samimi irade ortaya koymanın en önemli gereği sosyal diyalog süreçlerini işletmektir” dedi.



“Başta İŞ-KUR ve SGK aracılığıyla istihdamı artırmak amacıyla işverenlerimize çeşitli teşvik ve destekler sağlıyoruz”

Sözlerine devam eden Bakan Işıkhan, “İşverenlerimizin yolunu açmak için; yani yatırım ortamını iyileştirmek ve piyasa dinamiklerini güçlendirmek için tedbirler alıyoruz. Bu amaçla hükümetlerimiz dönemlerinde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu kuruldu ve bu kurul etkin bir şekilde çalışmaya devam ediyor. İşverenlerimizin, yatırım yaparak, daha fazla çalışan istihdam etmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Başta İŞ-KUR ve SGK aracılığıyla istihdamı artırmak amacıyla işverenlerimize çeşitli teşvik ve destekler sağlıyoruz. 2003’ten bu yana yatırımları geliştirmek ve yeni iş ortamları oluşturmak için işverenlerimize yüksek tutarlı teşvikleri sağlamaya devam ediyoruz. Amacımız tüm bireylerin mutlu olduğu müreffeh bir toplum oluşturmaktır. Bunun en önemli hedefi ise herkesi iş ve aş sahibi yapmaktır” diye konuştu.



“Ekonomide birinci önceliğimiz tüm vatandaşlarımızın refahını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmaktır”

Işıkhan, “Bildiğiniz gibi, son dönemde atılan adımlarla enflasyondaki yükselişin geçici olduğu artık her geçen gün daha iyi görülmektedir. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı orta vadeli program ise ekonomimizin yol haritasını net bir şekilde ortaya koymuştur. Ekonomide birinci önceliğimiz tüm vatandaşlarımızın refahını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmaktır. Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir. Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu söyleyebiliriz. Gerek sizlerle gerekse işçilerimizin temsilcisi konumundaki konfederasyonlar ile istişare içinde olmalı; bu süreçte karşılıklı anlayışı ve iş birliğini teşvik etmeliyiz” dedi.



“İşverenler ve işçiler, aynı gemide yol alıyorlar”

Işıkhan, “Unutmayalım ki, işverenler ve işçiler, aynı gemide yol alıyorlar. Her iki taraf da ülkemizin refahına katkı sağlamak için önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle, gelecekteki zorlukları aşmak ve ekonomik istikrarı sürdürmek için birlikte çalışmamız ve içinde bulunduğumuz şartların özellikle sabit gelirli çalışanlar açısından ne denli zorlu olduğunu dikkate almamız gerekiyor. Sonuç olarak, Aralık ayında başlayacak olan 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret artışıyla ilgili çalışmaları sizlerle ve işçi sendikaları konfederasyonlarımızla istişare halinde sürdüreceğiz. Birlikte çalışarak, iş dünyamızı güçlendirebilir, işçimizin yüzünü güldürebilir ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayabiliriz” diye konuştu.