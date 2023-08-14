Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklileri için 2024-2025 için hükümetin zam teklifinin 2024 ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9. 2025 ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5 olarak belirlendiğini açıkladı. Işıkhan'ın açıklamasının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Gelen teklifi olumlamamız mümkün değil. Bu açıdan tavsiyemiz, teklifin revize edilmesidir" dedi.

Türkiye'de, yaklaşık 4.5 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin ardından açıklama yaptı.

Işıkhan, görüşmelerin 14. gününde belli bir noktaya ulaştıklarını ve sağlıklı, ulaşılabilir bir komisyon oluşturduklarını ifade etti.

Açıklamasında, hükümetin ilk zam teklifini duyuran Işıkhan, "Kamu işveren heyeti olarak teklifimiz; 2024’ün ilk 6 ayında yüzde 14, ikinci 6 ayında yüzde 9. 2025 içinse ilk 6 ayda yüzde 6, ikinci 6 ayda yüzde 5’tir" dedi.

MEMUR-SEN'DEN AÇIKLAMA

Işıkhan'ın açıklamalarının ardından konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Gelen teklifi olumlamamız mümkün değil. Bu açıdan tavsiyemiz, teklifin revize edilmesidir" dedi.

Zam teklifinin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi halinde hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek.

Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.