Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk ziyaretinin ardından geldiği Bulgaristan’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Sofya’da Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alınırken, Fidan ve Gabriel daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Hakan Fidan ve Gabriel, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarında Coğrafi konumuyla enerji ve ulaştırma projeleri açısından büyük önem taşıyan Bulgaristan’ın bölge istikrarına ve kalkınmasına katkı sağlayan önemli bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Fidan, “Türkiye için güvenilir bir komşu ve güçlü bir müttefiktir. Bugün bölgemizde güvenlik ve istikrara öncelik veren sağduyu politikalarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Bölge ülkeleri olarak iş birliğimizi derinleştirmemiz ve güçlendirmemiz gerekiyor” dedi.



“İkili ticaret hacmimiz 7 milyar doları aştı”

Bugün gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilerin her açıdan ele alındığını kaydeden Bakan Fidan, “İş birliğimizi yeni alanlara taşıma konusunda kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın davetini ilettim, Mart ayından sonra. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın yıl içerisinde planlanabilecek bir ziyareti vesilesiyle yapılacak olan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin müteakip toplantısını düzenleme konusunda da görüşlerimizi aktardım. Bulgaristan'la ekonomik ilişkilerimizin olumlu yöndeki seyrinden memnuniyet duyuyoruz. İkili ticaret hacmimiz 7 milyar doları aştı. En kısa sürede 10 milyar dolar hedefini yakalamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Bulgaristan, Avrupa'daki vatandaşlarımızın Türkiye'ye ulaşımlarında ana güzergâh konumunda”

Cam, alüminyum, enerji, otomotiv ve farklı sektörlerdeki Türk şirketlerin Bulgaristan’da faaliyet gösterdiğini vurgulayan Bakan Fidan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Karayoluyla Avrupa'ya ihracatımızın neredeyse tamamını Bulgaristan üzerinden yapıyoruz. Bu nedenle tırlarımızın geçiş sınır geçişini kolaylaştırması için Bulgar makamlarıyla da sürekli temas halindeyiz. Tırlarımıza, Bulgaristan sınırında ilave bazı kontroller uygulaması hakkında temaslarımız sürüyordu. Stratejik öneme sahip ulaştırma bağlantımızı demiryolu ve Ro-Ro gibi araçlarla çeşitlendirmek ve güçlendirmek için ayrıca çalışmalı, başlıyoruz. Bulgaristan ayrıca Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye kara yoluyla ulaşımlarında da ana güzergâh konumundadır. Özellikle yaz aylarında yaşanan yoğunluğun azaltılması için yine beraber çalışıyoruz. Bulgaristan'la güvenlik alan alanında da iş birliğimiz var. Terörizm ve düzensiz göç gibi sınamalarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde ilgili tüm kurumlarımızla, makamlarımızla bu alanlarda da iş birliğimizi artırma iradesini karşılıklı ortaya koyduk.”



“Soydaşlarımızın Bulgaristan'daki refahı ve huzuru ülkemiz için önemli konulardan biridir”

“Bulgaristan'daki Türk ve Müslüman nüfus ilişkilerimizin bir diğer önemli boyutunu teşkil etmekte” diyen Hakan Fidan, konuşmasında “Soydaşlarımızın vatanları olan Bulgaristan'daki refahı ve huzuru ülkemiz için önemli konulardan biridir. Bu vesileyle soydaşlarımızı gönülden selamlıyorum. Bulgar hükümetlerine de bu konudaki çalışmalarından ötürü teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bulgaristan'daki kültürel mirasınızın aramızdaki iş birliği ruhuna yakışır şekilde restore edilerek ayağa kaldırmasına da büyük önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.



“Montrö Sözleşmesi'ni harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz”

Bölgesel ve uluslararası konuların da ele alındığını aktaran Bakan Fidan, “Özellikle Ukrayna'daki savaşın giderek artan olumsuz etkileri karşısında alınabilecek önlemler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Bizler Karadeniz'e kıyısı olan iki NATO müttefikiyiz. Karadeniz'in güvenliği ve istikrarı ülkelerimiz için hayati önem taşımakta. Bu çerçevede Ukrayna'daki savaşın Karadeniz'de bir tırmanmaya yol açmamasına büyük önem atfediyoruz. Ticari seyrüsefer serbestliğinin yeniden test edilmesi için Birleşmiş Milletler ve ilgili taraflarla beraber çalışmayı sürdürüyoruz. Montrö Sözleşmesi'nin uygulayıcısı olarak Karadeniz'de sükûnetin muhafazası ve bunu tehlikeye sokacak girişimlerin engellenmesi temel önceliklerimiz arasındadır. Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında Karadeniz'de mayın karşı tedbirleri görev grubunun kurulmasına ilişkin mutabakattan memnuniyet duyuyoruz. Bölgesel güvenlik iş birliğine de örnek bir vaka olarak gösteriyoruz. Kıyıdaş ülkeler olarak bunu hem bölgesel sahiplenme merkezine hem de müttefiklik ruhuna uygun bir adım olarak görüyoruz. Bizler Montrö Sözleşmesi'ni harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz. Bu konunun tartışılmasını bırakın akıldan geçilmesi bile söz konusu olamaz” açıklamasını yaptı.