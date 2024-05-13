Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan 'kamuda tasarruf', 'bütçe harcamalarında disiplin' ile 'kamu yatırımlarında verimlilik' tedbirleri çerçevesinde 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin, 'Orta Vadeli Program' kapsamında uygulanan ekonomi programının önemli bir bileşeni olarak bugün kamuoyu ile paylaşıldığını bildirdi.



"Paket kapsamındaki tedbirler titizlikle takip edilecektir"

Bolat, açıklanan tedbirlere ilişkin, "Uygulamakta olduğumuz program ile yurt içi tasarrufların artırılarak makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi amaçlanmakta olup, paket bu amaca katkı sağlayacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, paket kapsamındaki tedbirler titizlikle takip edilecektir. Bu çerçevede, mal ve hizmetler ihracatının artırılması ve dış ticaret ile cari işlemler açıklarının azaltılması hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.