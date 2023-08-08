Ülke ekonomisine ihracat yaparak katkı sunan gençlerin sayısını artırmak ve ihracata daha fazla teşvik edilmesini sağlamak amacıyla 35 yaş altı genç ihracatçıların ödüllendirildiği Genç MÜSİAD Altın Konteyner İhracat Ödülleri 2023 Programı İstanbul'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla düzenlendi. Törene iş dünyasından ve STK’lardan çok sayıda davetli katıldı.



"İhracatımızdaki ivmelenme 2023 yılında devam etmektedir"

Programda konuşan Bakan Bolat, ihracatın ekonomik büyümede her zaman itici güç olduğunu dikkat çekti. Bolat, "Ülkemiz, 2003-2022 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında büyüyerek küresel anlamda çok güçlü bir performans sergilemiştir. 2002 yılında 36,1 milyar dolar olan mal ihracatımız, 2022 yılı sonunda 7 kat artırarak 254,2 milyar dolar seviyesine çıkmış ve Cumhuriyet tarihimizin rekoru kırılmıştır. Benzer şekilde, 2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız, son 20 yılda 6 kattan fazla artarak 2022 yılında 90,5 milyar dolara ulaşmıştır. İhracatımızdaki bu ivmelenme 2023 yılında da devam etmektedir. 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde ihracatımız 143,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, geçtiğimiz günlerde açıkladığımız Temmuz ayı ihracatımız ise tüm zamanların Temmuz ayı ihracat rekorunu kırarak, geçen yıla oranla yüzde 8,4 artışla 20,1 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır" dedi.



Bakan Bolat, "Covid-19 salgını, küresel tedarik zinciri aksaklıkları, Rusya-Ukrayna savaşı, hammadde ve enerji krizi ile yüksek enflasyona rağmen ihracatçılarımız dünyanın en uzak köşelerine dahi ayak basarak toplamda 229 ülkeye/gümrük bölgesine ihracat yaptı. 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde de 226 ülkeye/gümrük bölgesine gerçekleştirdiğimiz ihracatla bu istikrarlı başarıyı sürdürdük" diye konuştu.



"Genç ihracatçı sayısını artırmanın öneminin farkındayız"

İhracatçılara bakanlık olarak verilen desteklerden de bahseden Bakan Bolat, "Bakanlık olarak, genç girişimciliğinin önünü açmak ve genç ihracatçı sayısını artırmanın öneminin oldukça farkındayız. Bu vizyondan hareketle, genç girişimcilerimizin dış pazarlara açılmalarını kolaylaştırarak küresel ticaretin bir parçası olmalarını sağlamak ve onları ihracata teşvik etmek amacıyla birçok çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda, Export Akademi-İhracatçı Yetiştirme Programı ile ihracat yapmaya istekli, potansiyeli olan girişimcilerimize yönelik, ihracata başlangıç aşamasından ihracat desteklerine, küresel pazarlara giriş çalışmalarından dijital pazarlamaya kadar farklı konu başlıkları altında eğitimler veriyoruz" dedi.



Genç girişimcilere destek programları hayata geçiriliyor

Üniversiteler ile işbirliği içinde olacaklarının da altını çizen Bolat, "Üniversitelerle işbirliği içerisinde, 3. ve 4. sınıflarda eğitim almakta olan öğrencilerin girişimcilik ve sonrasında ihracat ile tanıştırılması amaçlayan, firmalarda staj imkanlarının da dahil edildiği yeni bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Genç girişimcilere yönelik diğer bir projemiz ise Melek Yatırımcı Ağı Platformu. Bu dijital platform ile melek yatırımcılar ile yeni iş fikirlerine sahip girişimcileri bir araya getirmek amacıyla web tabanlı bir platform oluşturduk. Altyapısı tamamlanan ve yakın zamanda yapacağımız lansman ile tanıtımını yapacağımız “Melek Yatırımcı Ağı Platformu” ile melek yatırımcılar ve özel sermaye yatırım fonlarının, genç girişimcilerin firmalarına yatırım yapmalarını ve genç girişimcilerin ihracata yönlendirilmelerini hedefliyoruz" şeklinde konuştu.