Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermeni silahlı güçlerine karşı başlattığı terörle mücadele operasyonun başarıyla tamamlanması sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa seslendi. İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra 300’den fazla Azerbaycan vatandaşının mayın kurbanı olduğunu belirten Aliyev, “Dünkü terör eylemi de bu olaylardan biriydi. Laçın sınır kontrol noktası kurulana kadar, İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra Ermenistan'dan Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine yasa dışı olarak mayınlar getirilmiş ve farklı yerlere döşenmiştir. Bir süre önce Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilen mayınlar, Rus barış gücü ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi temsilcilerine gösterilerek ciddi önlemler alınması istenmiştir. Bu mayınlar, 2021 Ermenistan üretimi mayınlar. Bu mayınların İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra Azerbaycan'a karşı terör eylemleri gerçekleştirmek amacıyla bilinçli olarak getirildiğini bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.



“Ordumuzun profesyonelliği, bu görevi onurlu bir şekilde yerine getirmemize olanak sağladı”

Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni nüfusa operasyonlar sonucunda zarar verilmemesi talimatını verdiğini ifade eden Aliyev, “Sivil halkın korunması yönünde bir kez daha kesin talimat verdim. Bunu yüksek hassasiyetli silahlar kullanarak başardık, aynı zamanda silahlı kuvvetlerimizin profesyonelliği sayesinde siviller kendilerini tamamen güvende hissettiler. Ayrıca sivil altyapıya hiçbir zarar verilmemesi, sadece askeri altyapının imha edilmesi yönünde talimat verildi. Ordumuzun profesyonelliği, teknik kapasitesi bu görevi onurlu bir şekilde yerine getirmemize olanak sağladı” dedi.



“Askerlerimiz yüksek profesyonellik ve yüksek manevi değerler sergiledi”

Karabağ’daki operasyonun başlatılması ve başarıyla tamamlanması sonucu Azerbaycan’ın egemenliğini yeniden sağladığını belirten Aliyev, “Azerbaycan askeri, subayı hem yüksek profesyonellik hem de yüksek manevi değerler sergiledi. Kısa vadeli yerel nitelikli operasyonlar sonucu düşmanın silah ve teçhizatlarının büyük bir kısmı imha edildi. Operasyonlarla gerekli dersler verildi. Azerbaycan topraklarında Ermenistan ordusuna ait yasa dışı olarak 100'den fazla tank ve zırhlı araçlar konuşlandırıldı. Radyo-elektronik ekipmanlar, 200’den fazla topçu bataryası ve en modern uçaksavar teçhizatları yerleştirilmiş. Ermenistan, 10 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiriye aykırı olarak üç yıl içinde silahlı kuvvetlerini, askeri personelini ve teçhizatını topraklarımızdan çekmemiştir” diye konuştu.



“Şehitlerimizin hatırası kalplerimizde sonsuza kadar yaşayacaktır”

Operasyonlar sırasında Azerbaycan ordusunun şehitler verdiğini belirten Aliyev, “Operasyonlar sırasında şehitlerimiz oldu. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Yaralı asker ve subaylarımız oldu. Allah onlara şifa versin. Anavatan davası için, adalet davası için, Azerbaycan'ın egemenliği için canlarını feda ettiler. Şehitlerimizin aziz hatırası sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.



“Karşı taraf ateşkese tam olarak uymadı”

Bu sabah Karabağ’daki yasadışı Ermeni güçlerin Azerbaycan’ın şartlarını kabul ettiği söyleyen Aliyev, “Ayrıca birkaç aydır temsilcilerimizle görüşmeyi reddeden Karabağ'da yaşayan Ermeni nüfuzun temsilcileri de bahsettiğimiz yerde Yevlah şehrinde bizimle görüşmeye hazır. Benim cevabım, Azerbaycan'ın her zaman olduğu gibi sözüne sadık olduğu yönündeydi. Dostlarımız ve düşmanlarımız bunu biliyor. Sözümüz imzamız kadar değerlidir ve şartlarımız kabul edilirse askeri operasyonlarımız durduracağımızı söylemiştik ve bugün saat 13.00'de ateşkes ilan edilmiştir. Ne yazık ki karşı taraf ateşkese tam olarak uymadı. Ateşkes ilan edildikten sonra bile mevzilerimiz ateş altında kaldı. Ancak prensipte koşullarımız tamamen kabul edildi” dedi.



“Sözde bayraklarını katlayıp cebine koyması gerektiğini söylüyorduk”

Yasadışı Ermeni silahlı birliklerinin silahlarını teslim etmeye başladıklarını belirten Aliyev, “Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve bunu bütün dünya biliyor. Yasadışı Ermeni silahlı birliklerinin çıkarılma süreci başladı. İkinci Karabağ Savaşı’nın hemen ardından, Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan topraklarında kalmasının yasa dışı olduğunu ve durdurulması gerektiğini söylemiştik. Bu konudaki haklı kaygılarımızı dile getirerek, Ermeni liderliğine, onların yurtdışındaki patronlarına ve diğer taraflara defalarca çağrıda bulunduk. Kaçak cunta rejiminin topraklarımızı terk etmesi, sözde bayraklarını katlayıp cebine koyması gerektiğini söylüyorduk. Bu bizim egemenlik hakkımızdır” dedi.



“Bölgemize yeni bir dönemin gelmesi kaçınılmazdır”

Karabağ’daki sivil halkın ve sivil altyapının zarar görmemesi için operasyonların yüksek profesyonellik ve hassasiyetle gerçekleştirildiğini ifade eden Aliyev, “Ancak düşman mevzileri, silahları ve teçhizatı imha edildi. Bölgemize yeni bir dönemin gelmesi kaçınılmazdır. Çünkü cani cunta rejiminin teslim olmasından sonra Karabağ'da yaşayanlar Ermeni nüfusu da artık rahat nefes alabilecek. Karabağ'da yaşayan Ermeni nüfusunun yakında daha iyiye doğru bir değişim göreceğinden eminim. Çünkü niyetimiz, barışa, karşılıklı anlayışa ve karşılıklı saygıya dayalı bir yaşamı birlikte inşa etmektir. Bizim Ermeni halkıyla hiçbir sorunumuz yok, hiçbir düşmanlığımız yok. Karabağ’da yaşayan Ermeniler de bizim vatandaşlarımızdır” diye konuştu.



“Azerbaycan'da hiçbir zaman dini ve milli ayrımcılık olmamıştır”

Azerbaycan’ın özgür bir toplum olduğunu söyleyen Aliyev, “Azerbaycan çok etnikli, çok mezhepli bir devlettir. Azerbaycan'da hiçbir zaman dini ve milli ayrımcılık olmamıştır ve olmayacaktır, İkinci Karabağ Savaşı bunu bir kez daha göstermiştir. Tüm ulusların temsilcileri, tüm etnik grupların temsilcileri, tüm mezheplerin temsilcileri tek yumrukta birleşti. Azerbaycan için, onur için, vatan için. Bu nedenle Karabağ'da yaşayan Ermeni halkını buna davet ediyoruz” şeklinde konuştu.



“Ermenistan devletinin dün ve bugün gösterdiği tutum umut verici”

Ermeni halkını araç olarak kullanan bölge dışındaki güçlere emellerinden vazgeçme çağrısında bulunan Aliyev, "Ermenistan devletinin dün ve bugün gösterdiği tutumun umut verici. Azerbaycan ve Ermenistan'ın kendi aralarındaki sorunları çözeceği ve barış anlaşması imzalayacağı günlerin çok uzakta olmadığı umut ediyorum. Bizi küçümseyenler, başarımızı hazmedemeyenler ‘demir yumruğun’ burada olduğunu asla unutmasınlar. Kimse bizimle dikte ve ültimatom diliyle konuşamaz. Bunu kimse unutmasın. Karabağ'ın Azerbaycan'ın olduğunu unutmayın” ifadelerini kullandı.