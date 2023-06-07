Aydın’da ’Okullarda Orman Programı’ çerçevesinde Özel Başak Koleji Orman Timi öğrencileri 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde okul bahçesinde kurulan stantta arkadaşlarını günün anlam ve önemi çerçevesinde bilgilendirdi.

1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan bir kararla 5 Haziran Günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi. Dünyayı saran küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri, hızlı nüfus artışları, doğaya atılan sanayi atıkları, petrol ve ilaç atıkları, plastik ürünler, sağlıksız kentleşme, hızlı ekonomik gelişme ve benzeri etmenler hava, su ve toprak kirliliğine yol açmakta ve dünyanın tabi dengesinin bozulmasına yol açarak tüm insanlığın geleceğini, doğal hayatı tehdit ediyor.

Başak Koleji tarafından yürütülen ’Okullarda Orman Programı’ çerçevesinde görevli orman timi öğrencileri üzerlerine düşen sorumluluğu alarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde okul bahçesinde stantlarını kurarak günün anlam ve önemi çerçevesinde bilgilendirmelerde bulundu. TEMA Aydın İl temsilcisi Mehmet Özdemir’i orman timi öğrenciler ve öğretmenlerle röportaj gerçekleşti. TEMA Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, “Yaşanabilir bir dünya istiyorsak doğamızı koruyalım" dedi.

Aydın Özel Başak Koleji Kampüs Müdürü ve Psikolojik Danışman Süleyman Çokay, "Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Unutmayalım ki; sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ile olur. Doğası kirlenmiş ülkeler, insanlarına sağlıklı yaşam şartları oluşturamaz. Sağlıklı yaşam şartlarına sahip olamayan insan da yaşamı boyunca mutsuz ve verimsiz olur. Bizden sonraki nesillere güzel bir doğa bırakmak istiyorsak yarının doğasını bugünden korumaya başlamalıyız" diye konuştu.