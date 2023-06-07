Aydın Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı, Orman İşletme Müdürlüğü ev sahipliğinde Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda orman yangınları ile mücadele çalışmalarına ilişkin Aydın’da çıkabilecek orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, yangın esnasında yapılacak müdahale çalışmaları ve yürütülmesi gereken faaliyetler görüşülerek karara bağlandı.

“Orman yangınlarında güvenliği emniyet ve jandarma sağlayacak”

Yangın öncesi alınacak tedbirler çerçevesinde, Aydın’da yaz aylarında yangına çok hassas ormanlık sahalarda nispi nemin düşük, hava sıcaklığının ve rüzgarın fazla olduğu günlerde sorumluluk bölgelerine göre Emniyet ve Jandarma ekipleri ile birlikte belirlenen güzergâhlarda araçlarla devriye gezilecek. Arazöz ve su tankerlerinin yoldan geçmesine mâni olacak şekilde araç parkına izin verilmeyecek, caydırıcı devriye hizmetleri Temmuz ve Ağustos aylarında daha yoğun olarak yapılacak.

“Amfibik yangın söndürme uçakları kullanılacak”

Çine-Topçam Baraj Göleti, Kemerbarajı Göleti ve Çine-Adnan Menderes Baraj göletinden amfibik uçakların inerek güvenli şekilde su alabilmeleri için, baraj göletlerindeki balık havuzları uyarıcı kırmızı-beyaz renklere boyanacak. Hava araçlarının denizlerden su alarak yangına katılması söz konusu olduğunda, Kıyı Emniyeti İşletme Müdürlüğü mahalli birimleri ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile irtibata geçilerek, güvenlik tedbiri almaları sağlanacak. Hareket halindeki araçlardan yanan sigara izmariti atılmaması için eğitimler verilecek. Araçlardan sönmemiş sigara atılmaması konusunda eğitim faaliyetlerine devam edilecek, bu şekilde hareket edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi yönünde vatandaşların katılımı sağlanacak. Şoförler ve Otomobilciler odası bu konuda bilgilendirilerek oda üyelerine orman yangınları ile ilgili eğitim verilmesi sağlanacak.

“Kurumuş ot, çalı ve benzeri yanıcı maddeler temizlenecek”

Yangın mevsimi öncesi yangına hassas sahalardan geçen devlet demiryollarını, devlet karayolları ve bölünmüş yolların refüj alanında, ilgili kurumların istimlak alanı içinde bulunan kurumuş ot, çalı ve benzeri yanıcı maddelerin 3’er metrelik alanlarda ilgili kurumlarca temizlenmesi sağlanacak. Aydın dahilinde yol inşaatı faaliyeti devam eden bölümlerde çalışan özel firmaların orman yangınlarına karşı dikkatli davranmaları konusunda gerekli uyarıcı bilgilerin verilmesi Karayolları Şube Şefliğince sağlanacak. Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, yangına çok hassas sahalardan geçen mahalle yolları kenarındaki kurumuş ot, çalı ve benzeri yanıcı maddelerin 5’er metrelik alanlarda temizlenmesi sağlanacak.

“Anız yakılması yasaklanacak”

Orman Kanunu’nun 76. maddesi gereğince, orman alanına 4 km ve daha yakın mesafelerde, orman içi ve orman kenarındaki tarlalarda anız, bağ, bahçe ve zeytinliklerde ot, çalı vs. yakmak yasak. Bu konuda çiftçilerin eğitilmesi, kritik yerlerde, ormana bitişik hububat tarlalarında yanıcı maddelerden arındırılmış 10 metrelik koruyucu bantlar oluşturulması işi, Kaymakamlıklar, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri iş birliğiyle takip ve kontrol edilecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüklerince, teknik olarak toprak işlemesi mümkün olan zeytinliklerin altlarının sürülmesi ve hasat sonrası anız yakılmaması konusunda mahalle halkını bilgilendirmek amacıyla eğitim çalışmaları yapılacak.

“Disiplinli şekilde çalışılacak”

Orman İşletme Müdürlüğünce yangın ihbarı alındığında, yangın söndürme çalışmaları öncelikle orman idaresi yangın organizasyonu bünyesinde yapılacak. Büyüyen orman yangınlarında disiplinli bir çalışmayı temin amacıyla İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde (AFAD) veya Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığında (GAMER) idare heyeti kurulacak. Bu heyete Vilayetten, İl Jandarma Komutanlığından, Söke Garnizon Komutanlığından, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden, Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığından, Büyükşehir Fen işleri Daire Başkanlığından ve Orman teşkilatından yetkili birer personel iştirak edecek.

Yangın sonrası alınacak tedbirler çerçevesinde, yangın mahallinde yangının tamamen çevrilerek kontrol altına alınmasından sonra yangını soğutma (tamamen söndürme) çalışmalarına başlanacak, yanan saha en kısa zamanda temizlenerek gençleştirmeye alınacak. Yanan alanlardan orman yetiştirilmesine elverişli alanlar, uygun teknik yöntemler kullanılmak suretiyle dikime hazır hale getirilecek ve ağaç dikim mevsiminde ağaçlandırılması yapılarak yeniden orman haline getirilecek. Bu konuda gerekli uygulamalar, ilgili kuruluşların koordinasyonu ile zamanında yapılacak.