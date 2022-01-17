Zeytin sezonu Aydın’da tamircilere yaradı

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinin başında gelen Aydın’da hasat sezonunun başlaması ile birlikte oto tamircilerinde de ciddi bir yoğunluk başladı. Hasat sezonu başladıktan sonra zamanla yarıştıklarını belirten Aydın 2. Sanayi’de faaliyet gösteren tamircilerden Özgür Özkahya, sağlıklı bir araç kullanabilmek için araçların zamanında bakımının önemli olduğunu belirtti.

Zeytin hasat sezonunun başlaması ile birlikte, Aydın’da araçların da yoğun bir mesaiye başladığını kaydeden oto tamircisi Özgür Özkahya, “Aslında araçlar da diğer canlılar gibidir. Motorlu taşıtların sağlığı için de rutin bakım onarımlarının yapılması gerekiyor. Şu anda ilimiz Aydın için zeytin hasat sezonu olduğundan dolayı özellikle dağlık alanlarda araç kullanımı arttı. Kışın çetin koşulları ve dondurucu soğuklar ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da etkili olduğu için rutin bakımları yapılmayan araçlarda mevsimsel şartlar nedeniyle daha çok arıza meydana gelmeye başladı. Bu nedenle sürücülerimizin sadece arıza esnasında değil rutin kontrolleri için de bakımlarının yaptırılmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

“Yolda kalanlar için gece gündüz hizmet veriyoruz”

Türkiye’nin en fazla zeytin ağacı varlığına sahip Aydın’daki ağaçların büyük çoğunluğunun dağlarda olması nedeniyle gerek arazi şartları gerekse mevsim soğukları nedeniyle daha çok arıza yaşandığını belirten Özgür Özkahya, “Müşterilerimiz mağdur olmasın diye 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Özellikle yolda kalanların mağduriyetinin gidermek için telefonlarımızı bile kapatmıyoruz. Bu dönemde sürücülerimize en önemli tavsiyemiz, mutlaka rutin bakımlarını yaptırsınlar” diye konuştu.