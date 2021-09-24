Yeni mezun mühendisler OKT Trailer ile geleceğe hazır

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İş-Kur İl Müdürlüğü ve OKT Trailer iş birliği kapsamında Aydın’da ilk olarak gerçekleştirilerek yeni mezun mühendislerin çalışma hayatına kazandırılması amaçlanan Mühendis Formasyon Kursu’nun ilk öğrencileri mezun olarak iş başı yaptı.

Ar-Ge merkezinde gelişen teknolojiye yaptığı yatırımlar ile gelecek projelerini şekillendiren OKT Trailer mühendislik kadrosunun gücüne güç katacak istihdam çalışmaları kapsamında kadrosunu genişletmeye devam ederek yeni mezun mühendislerin çalışma hayatına kazandırılması için kolları sıvadı. Bu kapsamda gerçekleştirilen yüzde 100 istihdam garantili ’Mühendis Formasyon Kursu’ ile çalışma hayatında en fazla 1-2 yıl çalışma deneyimi olan mühendisler yapılan mülakatlar sonucu kursa katılmaya hak kazanarak 6 ay boyunca OKT Trailer’da akademisyenler eşliğinde çeşitli eğitimler ve projelerde çalışmalarda bulundular. Kursu başarı ile tamamlayarak sertifikalarını teslim alan 14 mühendis OKT Trailer’da tam zamanlı olarak işe başladılar.

"Akademik bilgiye eklenen iş hayatı simülasyonu kursiyerlerimizi ileri bir boyuta taşıdı"

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir, Aydın İş-Kur Müdürü Rahmi Terzi, OKT Trailer Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Genel Müdür Hakan Maraş, Adnan Menderes Üniversitesi öğretim görevlileri ve davetli kamu görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşan OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, "Ar-Ge merkezlerinin faaliyete geçmesi ile mühendislik ve tasarım alanında kaydedilen ciddi ilerlemeler bugün yerli otomobilimizi üretebilme kabiliyetini ülkemize kazandırmıştır. Otomotiv sanayinde yaşanan hızlı dönüşüm, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı ve eğitim sistemlerinin yeni nesilleri değişime hazırlaması büyük önem taşımaktadır. Teknolojinin dönüşümü ve sistem entegrasyonun etkinliği mühendislik ve analitik yetkinliklerin çoğaltılmasını ve geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Sektörümüz stratejik planlarında da yer verildiği üzere kapsamlı tasarım bilgisine ve dijital yetkinliklere sahip çalışanlara, matematik ve mühendislik gibi temel bilimlerin farklı disiplinlerle birlikte ürettiği modellere ihtiyaç duyulacaktır. Bu kapsamda işgücüne yeni katılanların yetiştirilmesi ve mevcut çalışan gücüne hızlı bir şekilde uyum sağlaması için eğitim, kapsam ve olanaklarına yönelik politikalar üretilmesi önem arz etmektedir. İşte bizde bu noktadan yola çıkarak; Genç ve yeni mühendislerin işe uyum süresini hızlandırmak, Ar-Ge mühendis adaylarının niteliklerini artırmak, kamu, üniversite ve sanayi işbirliği kapsamında Aydın ili sanayi politikası ve stratejisinin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde rol almak üzere Mühendis Formasyon Kursumuzu ADÜ Sürekli Eğitim Merkezi, İş-Kur ve ASTİM’in katkıları ile hayata geçirdik. Makine, metal ve otomotiv dallarında 14 arkadaşımız ile 6 aylık sürede kazanmış oldukları bilgi ve edinimler doğrultusunda bireysel ve takım projeleri ürettik. Kursun ilk gününden bugüne yapılan çalışmalar ile gözlemledik ki akademik bilgiye eklenen iş hayatı simülasyonu kursiyerlerimizi ileri bir boyuta taşıdı. Mezun olan kursiyerimizin tümüne Ar-Ge merkezimiz başta olmak üzere şirketimiz ilgili teknik pozisyonlarında istihdam kapısı açtık. Mühendislerimizi geleceğe hazırlarken sağlamış olduğu katkılardan dolayı Üniversitemize, İş-Kur’a ve ASTİM müdürlüğüne teşekkür eder, Mühendis Formasyon kursumuzun ikincisinin çok yakında başlayacağının müjdesini de vermek isterim" diye konuştu.

"OKT Trailer ile 2013 yılından bu yana 129 adet kurs programı düzenledik"

Aktif ve pasif istihdam politikalarının yürütücüsü olarak çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini dile getiren Aydın İş-Kur Müdürü Rahmi Terzi, "Dünya’da ve ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri işsizlik ve mesleksizliktir. Bu konuda bölge sanayimizde ana ve ara elaman arıyoruz. Üniversitelerden yeni mezun olmuş, liseden mezun olmuş iş arayan vatandaşlarımızı iş verenlerle buluşturuyoruz. Kısacası doğru çalışanı doğru iş verenle buluşturmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda yeni mezun mühendislerimizin iş hayatına adapte olması ve tecrübe elde etmesi için OKT Trailer ve Üniversitemiz ile 12 Nisan’da bir proje başlattık. 129 günlük kursumuzdan mezun olan 14 kişinin kurs boyunca cep harçlıkları tarafımızca karşılandı. Projeye toplamda 258 bin TL destek vermiş olduk. Bu kapsamda mezun olan mühendislerimizin bu ülkeye hizmet ederek bizlere fazlasıyla katkı sağlayacaklarına kuşkumuz yoktur. Kamu-Sanayi iş birliği kapsamında 2013 yılından bu yana OKT Trailer ile toplamda 129 adet kurs programı düzenledik ve 557 kişi bu kurslardan faydalanarak ülke ve bölge sanayine katkı sağlamışlardır. Aydın ilinde 2022 yılından bu yana 6000 ‘e yakın kursumuzu devam etmektedir. Meslek edindirme ve işbaşı eğitim programlarına 2020 yılında toplamda 36 Milyon TL’ye yakın bütçe harcadık. Gençlerimizin gayret göstererek bu güzel ülkemize hizmet edeceklerine ve görevlerini layıkıyla yerine getireceklerine inanıyor, bundan sonraki hayatlarında başarılarının devamını diliyorum” dedi.

"Üniversite ile şehrin bütünleşme vakti geldi"

Üniversitelerin bulunduğu ilin lokomotifi olduğunu dile getiren ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir, "Üniversite sanayi iş birliğinin projesinin farklı bir örneğini gerçekleştirdik. Üniversitemiz 2020 verilerine göre TÜBİTAK TR diziliminde 25. sırada yer alırken, bu yıl 1001. proje sıralamasında Türkiye’de 15. oldu. 217 üniversite arasında ilk 15 proje içerisinde yer almak büyük bir gurur onur Çalışmalarından dolayı idari ve akademik personelimiz ile gurur duyuyorum, çok önemli bir projeye imza attınız. Bu aşamada üniversitemizde sivil senato diye bir oluşum gerçekleştiriyoruz. Artık üniversite ile şehrin bütünleşmesi vakti gelmiştir. Bu bağlamda bu tür projeler art ardına gelecektir, üniversiteler şehirlere tepeden bakan bir yer olmaktan çıkmak zorundadır, bu anlamda bu projeye önem veriyorum. Mühendis Formasyon kursundan mezun olan mühendislerimize yeni çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarından ardından devam eden programda ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, kursun gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan İş-Kur Müdürü, OKT Trailer Yönetimi ve üniversite akademisyenlerine sertifika takdim ederek teşekkürlerini iletti. Ardından kursu tamamlayan mühendislere mezuniyet sertifikaları verildi.