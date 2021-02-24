Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki kadın evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Olay, Mesudiye Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Hatice Çoban aynı apartmanda oturan yakınları tarafından sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.