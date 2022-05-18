banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Ayder balı
Ayder balı "Coğrafi İşaret Tescili" aldı
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinin Tamamlandığında Nasıl Olacak?
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinin Tamamlandığında Nasıl Olacak?
Buse Naz Çakıroğlu: “Altın madalya istiyoruz”
Buse Naz Çakıroğlu: “Altın madalya istiyoruz”
Serbest piyasada fındık fiyatı yükseldi
Serbest piyasada fındık fiyatı yükseldi

Vali Aksoy’un ’19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AYDIN 18.05.2022, 21:00
Vali Aksoy’un ’19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Milletimizin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği Milli Mücadelenin sembol günü olan ’Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın103. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve heyecanı içindeyiz. Bunu sizlerle paylaşmaktan onur ve mutluluk duyuyorum.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkışı, milletimizin talihini değiştiren, tarihi ve stratejik bir girişim olduğu gibi, Cumhuriyet tarihimizin başlangıcı ve aynı zamanda Milletimiz ve ülkemiz için, büyük bir geleceğe doğru atılan ilk adımdır. Yok edilmek istenen Yüce Milletimizin, büyük kahramanlıklar göstererek gerçekleştirdiği İstiklal Savaşı’nın, Aziz Milletimiz ve dünya tarihi açısından en önemli sonucu, bağımsızlığın sağlanması ile birlikte milli egemenliğe dayanan evrensel değerleri benimsemiş, modern bir devletin kurulması olmuştur. 19 Mayıs’ta başlayan süreç, Cumhuriyet’in ilanının ardından, çağını aşan bir vizyonla, büyük değişimler ve büyük reformlarla kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Büyük bir azimle, birlik ve dayanışma içinde gösterilen gayretler ve hayata geçirilen hamleler, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda gelişmesinin önünü açmıştır" dedi.

"Türkiye Cumhuriyetinin geride kalan yılları tam olarak bir uygarlık öyküsüdür" diyen Aksoy, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesini aşma hedefinin; ekonomik gelişmenin Anadolu’nun her bölgesine yayılması, ulaşımın otoyollar ve hızlı tren seviyesine ulaşması, siyasette, eğitimde, sanatta ve hayatın her alanında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, hukukta evrensel değerlere ulaşılması ve hukukun üstünlüğünün hakim kılınması, insan hakları ve örgütlenme hakkının en üst düzeyde kullanılması ve kişi özgürlüğüne dayalı çoğulcu demokrasinin uygulanması şeklinde gerçekleştiğini hep birlikte görmekte ve yaşamaktayız. Bugün için görevimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, birliğini ve bütünlüğünü esas almak kaydıyla, küreselleşme sürecini doğru tanımlayıp konumumuzu iyi belirleyerek, ulusal çıkarlarımızı en üst düzeyde korumak, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına dayalı demokrasimizi daha ileri bir seviyeye taşımak, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeler seviyesini aşmak olmalıdır. İstiklal mücadelemizin sembol günü olan bu günün, istikbalimizin sembolü olan gençlerimize armağan edilmesi, gençlik ve spor bayramı olarak ilan edilmesi de son derece anlamlıdır. Bunun ne kadar doğru olduğunu gençlerimiz, 15 Temmuz günü bizzat ve kimseden çekinmeden milletin kaderine sahip çıkarak göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Mesajının sonunda gençlere seslenen Vali Aksoy mesajını şu sözlerle noktaladı;

"Sevgili gençler, Sizden önceki nesiller inançla çalışarak sizlere büyük bir miras bırakmışlardır. Milletimizin umut kaynağı sizlerin, bunun anlam ve öneminin idraki içinde olduğunuzdan şüphe duymuyorum. Geleceğin devlet yöneticileri, siyasetçileri, eğitimcileri, bilim adamları, sanatçıları ve diğer meslek temsilcileri olarak ülkemizi, bilimde, fende, ekonomide, uluslararası ilişkilerde, kültür ve sanatta, eğitimde, sporda elde edeceğiniz başarılarla taçlandıracağınıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Aydınlı hemşerilerimizin bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum."

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
11°
gök gürültülü yağmurlu