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Terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde terör örgütü propagandası yapan şahıs jandarma ekiplerinin çalışması ile yakalandı.

AYDIN 08.12.2022, 10:33
Terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde terör örgütü propagandası yapan şahıs jandarma ekiplerinin çalışması ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen çalışmalar neticesinde, “ PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak ” suçundan aranan M.N.İ (33) isimli şahıs Germencik ilçesinde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. M.N.İ hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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