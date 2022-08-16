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Teknenin pervanesi ayağını kopardı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde tur teknesinde çalışan Yaşar Görer’in (18) ayağı, tekneyi denizin dibine sabitleyen tonoz ipini çözmek istediği sırada pervanenin çarpması sonucu sağ bileğinden koptu. Görer, ayağının yerine dikilmesi için ambulansla İzmir El, Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi’ne kaldırıldı.

AYDIN 16.08.2022, 11:51
Teknenin pervanesi ayağını kopardı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde tur teknesinde çalışan Yaşar Görer’in (18) ayağı, tekneyi denizin dibine sabitleyen tonoz ipini çözmek istediği sırada pervanenin çarpması sonucu sağ bileğinden koptu. Görer, ayağının yerine dikilmesi için ambulansla İzmir El, Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güvercianada Kalesi’ndeki mendirekten hareket etmeye hazırlanan bir tur teknesinin tonoz ipi başka bir tur teknesininkine dolandı. Teknede çalışan 18 yaşındaki Yaşar Görer, ipleri çözmek için denize daldı. Bu sırada geri manevra yapan teknenin pervanesi, Görer’in sağ ayağına çarpıp, bileğinden kopardı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, kopan ayak kıyıdan 30 metre açıkta bulundu. Denizden kendi imkanlarıyla çıkan Görer, ambulansla ayağının yerine dikilmesi için İzmir El, Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Yaşar Görer’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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