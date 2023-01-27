Şüpheli hareketleri el verdi, jandarmadan kaçamadı

Aydın’ın Germencik ve Söke ilçelerinde hareketlerinden şüphelenilen 2 kişi yakalanırken, yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik ilçesi Turanlar Mahallesi’nde devriye esnasında hareketlerinden şüphelenilen E.C.S. isimli şüphelinin yapılan aramasında 2 gram kristal isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Söke ilçesi Sazlı Mahallesi’nde devriye esnasında hareketlerinden şüphelenilen Z.K. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında ise 1 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.