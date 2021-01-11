Söke’de uzmanlıklarını kazanan hekimlere teşekkür belgesi verildi

Söke Fehime Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde uzmanlıklarını kazanan pratisyen hekimlere teşekkür belgesi takdim edildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde Korona virüs salgını ile mücadele sürecinde gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı ve uzmanlıklarını kazanan pratisyen hekimlere Hastane Başhekimi Uzm.Dr. Hasibe Özgeçen Dinçel tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Başhekim Dinçel, hekimlere meslek hayatlarında başarılar dileyerek, ”Hastanemize vermiş olduğunuz hizmetler ve Kovid-19 ile mücadele sürecinde göstermiş olduğunuz özverili çalışma ve değerli katkılarınızdan dolayı müteşekkiriz” dedi.