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Söke’de Mesleki Eğitim Planlama Toplantısı yapıldı

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu’nun 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Çalışmaları Planlama Toplantısı gerçekleştirildi.

AYDIN 12.11.2021, 14:44
Söke’de Mesleki Eğitim Planlama Toplantısı yapıldı

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu’nun 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Çalışmaları Planlama Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda mesleki eğitim kurumları ile paydaş sektör temsilcileri bir araya geldi. Okul sektör iş birliğinde mesleki ve teknik eğitim yönetim kurulu çalışmalarını konu alan toplantıya; Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Meslek ve sektör kuruluşları ve odalarının Başkanları, paydaş kurumların daire müdürleri ve meslek okullarının temsilcileri katıldı.

Toplantı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mustafa Tuncal tarafından projenin detayları ve bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

Mustafa Tuncal sunumda geçen yıl ile ilgili verdiği bilgilerde; öğrencilerin kendi seçtikleri meslek alanının atölyelerinde iki haftalık uygulamalı eğitimler verildiğini, bu faaliyetlere 226 öğrencinin katıldığını söyledi. Ortaokullar tarafından meslek tanıtım ve rehberlik faaliyetleri kapsamında toplam 1136 öğrenci meslek okullarını ziyaret etti. Kariyer günleri kapsamında meslek lisesi öğrencilerine dönük 61 etkinlik yapılırken, paydaşların desteği ile yapılan bu faaliyetlere toplam 1316 öğrenci katıldı. Okulların rehberlik servisleri tarafından öğrencilere yönelik olarak istihdam fırsatları ile yükseköğretim programlarını tanıtıcı seminer ve konferanslar yapıldı, bu etkinliklere 528 öğrenci katıldı. Son üç yılda mezun olan 1013 meslek lisesi öğrencisinden kendi alanlarında 187’si istihdam edildi, bu oran yüzde 18,4 olarak gerçekleşti. Son üç yılda mezun olan toplam 1013 meslek lisesi öğrencisinden akademik eğitim hakkı kazananı öğrenci sayısı ise 198 oldu. Bakanlığın E-Mezun portalına kayıt edilen ve anketle değerlendirilen mezun sayısı ise 258 olarak gerçekleşti.

Bu tür toplantıların çözüme odaklı yapılmasının önemine dikkat çeken Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney; meslek öğrencilerinin sektörlere kazandırılması için yapılan toplantılarda eğitim kurumları ve paydaş meslek kuruluşlarının bir araya gelmesinin çok faydalı olduğunu söyledi. Yetişmiş kalifiye elemanın bulunamayışı, esnafların çırak bulamadığının dile getirildiğini belirten Kaymakam Güney; “Yapılan sunumda rakamlara baktığımızda mezun olan öğrencilerin istenilen seviyede istihdam edilemediğini, yine akademik daha üst seviyede öğretimlere yeterli sayıda devam edemediklerini görüyoruz. Diğer tarafta da gerekli kurs, staj ve istihdam konusunda sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Bir taraftan talebin olduğunu ve karşılanamadığını, diğer tarafta da arzın olduğunu, iş gücü birikiminin olduğunu ancak onların da yeterince değerlendirilmediğini görüyoruz. İki tarafta da bunu söylüyor. Öğrencileri yetiştiren Milli Eğitim camiası ile bu öğrencileri istihdam edecek iş kollarının temsilcileri, iki taraftan paydaşlarımız bu toplantıda bir araya geliyor” diye konuştu.

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