Söke İşletme Fakültesi’ne 493 yeni öğrenci geliyor

Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi’ne yerleştirme puanı sıralaması verileri ile Fakülteye yeni yerleşen öğrenci sayılarını paylaştı.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü’ne 100, Ekonomi Bölümü ikinci öğretime 30, Kamu Yönetimi’ne 70, Kamu Yönetimi ikinci öğretime 40, Lojistik Bölümü’ne 70, Uluslararası Ticaret İlişkiler Bölümü’ne 60, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’ne 60, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ikinci öğretime 50 öğrenci yerleşti. Kılavuzdaki kontenjanlara ilaveten 1-2 kişi fazla yerleşme olduğu ifade edilirken; Söke İşletme Fakültesi’ne normal öğretime 369, ikinci öğretime 124 olmak üzere toplam 493 öğrenci yerleştiğini belirtildi.

ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun açıklamasında; Söke İşletme Fakültesi ve ADÜ başta olmak üzere, üniversitelere yerleşen bütün öğrencilere hayırlı olsun dileklerinde bulunup, başarılar diledi.