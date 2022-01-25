Soğuk ve gribal enfeksiyon, tarhana satışlarını arttırdı

Türk mutfağının asırlardır süregelen gelenekleri arasında yer alan ve Orta Asya’dan bu yana sevilerek tüketilen tarhana kara kış ile birlikte en çok tüketilen ürünler arasında yerini aldı. Merkezi Aydın’da bulunan ve Türkiye genelinde yaklaşık 100’e yakın şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş’te ayın en fazla rağbet gören ürünleri arasında tarhananın ilk sıralarda yer aldığı belirtildi.

Halk arasında doktor çorbası da olarak bilinen ve rivayetlere göre Yavuz Sultan Selim Han’ın Mısır Seferi’ne giderken ikmal maddesi olarak kullandığı tarhanayı geleneksel tadından taviz vermeden modern şartlarda üretimine devam ettiren Tuğba Kuruyemiş, kış mevsiminde en fazla ilgi gören ürünlerin başında tarhananın yer aldığını belirtti. Çeşitli hastalık ve virüslere karşı vücut direncini arttırması ile de bilinen tarhananın taleplerdeki artış nedeniyle ülke genelindeki tüm mağazalara ilave tarhana gönderimi yaptıklarını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, hekim tavsiyesi ile tarhana siparişi verenlerin bile odluğunu kaydetti.

Eskiden yazın her evde kış hazırlığının vazgeçilmezi olarak yapılan tarhananın artık Tuğba Kuruyemiş kalitesi ile mutfaklarda yerini aldığını belirten Tonkul, “Her yıl, Orta Asya’dan bu yana süre gelen geleneksel tarhanayı asırlar öncesinde olduğu gibi özelliklerini koruyarak kışı daha dirençli geçirmek isteyenler için özenle hazırlarız. Vitamin ve mineral açısından zengin olan tarhana çorbasının gerek içerisindeki maddeler gerekse kullanılan baharatlar nedeniyle oldukça besleyici ve çeşitli hastalık ve virüslere karşı koruyucu özelliği nedeniyle bilinçli tüketiciler daha çok rağbet gösteriyor. Hekim tavsiyesi ile tüketenler bile oldukça fazla. Bu nedenle soğukların en fazla etkili olduğu bu dönem için ülke genelindeki tüm mağazalarımıza ilave tarhana gönderdik” diyerek bu ay en fazla rağbet gören ürünlerin başında tarhananın yer aldığını belirtti.

Mayalama yani fermantasyon sonucu elde edilen tarhananın her yaş grubu tarafından rahatlıkla tüketilebildiğini belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, “Tarhananın kıymeti korona virüs salgınından sonra bir kez daha ortaya çıktı. Çalışanlarına yemek veren pek çok işyeri işçisinin sağlığı için menüsünde rutin aralıklarla tarhana çorbasına yer vermeye başladı” diye konuştu.