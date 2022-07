Rezarvasyon yaptırmayanlar Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı’na giremedi

Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, Kurban Bayramı’nın 2. gününde ziyaretçi akınına uğradı. Saat 14:00 itibari ile girişlerin kapatıldığı Milli Park’a öğleden sonra sadece önceden rezervasyon yaptıranların araçları alındı. Bayram tatilinin oldukça yoğun geçtiğini belirten Milli Park’ın işletmecisi Serkan Göl, Milli Park’ta planlı ve keyifli bir şekilde tatilini sürdürmek isteyenlerin kapıdan geri dönmemek için rezervasyon yaptırmasını tavsiye etti.

Ege Bölgesi’nin gözde turizm kenti Kuşadası’nda sahip olduğu eşsiz doğal güzelliğiyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Dilek Yarımadası Milli Parkı, Kurban Bayramı tatili ile birlikte her gün sabahın erken saatlerinden itibaren dolmaya başladı. Her saat yüzlerce aracın girdiği Milli Park’ta keyifli saatler geçirmek isteyenler sabahtan itibaren uzun kuyruk oluşturdular. Turizm Sezonu öncesi tatilcilerin her türlü ihtiyacını karşılamak üzere Milli Parkı İşleten By Sekan Tesisleri’nce donatılan koylarda iğne atsan yere düşmez görüntüler oluştu.

Türkiye’nin en önemli tabiat mirasları arasında yer alan 804 bitki türüne ev sahipliği yapan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda tatilcilerin , tabiatla iç içe billur gibi denizde hem serinleme hem de eğlenme imkanı bulduğunu belirten Serkan Göl, “İnsanlarımız burada sadece serinlemiyor aynı zamanda muhteşem doğa ve tabiatın içinde yılın yorgunluğunu da atıyor. Toplam 804 çeşit bitki türünü bünyesinde barındıran; yılkı atı, alageyik, yabani sığır ve yaban domuzu gibi hayvanlara da ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda tatil yapmak isteyenler kapıdan geri dönmemek için tesislerimizden rezervasyon yaptırabilir” dedi.