OKT Trailer, gençleri istihdam etmeye devam ediyor

Treyler ve üst yapı ekipmanları sektöründe adından söz ettirerek dünyada Türkiye’yi temsil eden öncü firmalar arasında yer alan OKT Trailer, gençlerin istihdam edilmesi amacıyla Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Kaliteli ara elemanlar yetiştirilmesi ve gençlerin istihdam edilmesi amacıyla gerçekleştirilen Ustalık Telafi Programı çerçevesinde Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve OKT Trailer arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile lise ve üniversite mezunu iş arayan gençler, Ustalık Telafi Programı çerçevesinde istihdam edilecek.

Düzenlenen protokol törenine katılan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Ustalık Telafi Programı’nın gençlerin istihdam edilmesine yönelik önemli bir proje olduğunu ifade ederek OKT ile imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.