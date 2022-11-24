Öğretmenler Günü Ayşe teyzenin yüzünü güldürdü

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm Türkiye’de çeşitli etkinlikler ile kutlanırken, modası geçmeyen ve eskimeyen hediye listesinin en başında gelen çiçekler en fazla tercih edilen hediyeler arasında yer aldı. Öğretmenlerine ve öğretmen tanıdıklarına çiçek götürmek isteyen öğrenciler ve vatandaşlar çiçekçilerin yolunu tuttu. Efeler ilçesindeki Ramazan Paşa Mahallesi’nde bulunan Ramazan Paşa Camii önünde çiçekçilik yapan Ayşe Umurhan da bu yoğunluktan nasibini alanlar arasında yer aldı. Tezgahında bulunan bulunan çiçekler gün boyunca güzergahı kullanan ve öğretmenlerin özel günlerini kutlamak isteyen öğrenci ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Özel günlerde işlerinin yoğunlaştığını belirten Ayşe Umurhan, "Eskisi gibi işlerimiz çok olmuyor. Her şey gibi çiçek fiyatları da arttı. Ancak Öğretmenler Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, yıl başı gibi özel günlerde işler yoğunlaşıyor. Çok şükür bugün de işlerimiz iyi gitti, yüzümüz güldü. Allah bereket versin" dedi.