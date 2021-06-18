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Nazilli’de kaçakçılık operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda sahte içki, makaron ve cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi.

AYDIN 18.06.2021, 12:08
Nazilli’de kaçakçılık operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda sahte içki, makaron ve cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli KOM Amirliği ekipleri operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Son 1 hafta 3 ayrı adreste yapılan aramalarda 51 bin adet boş makaron, 437 adet cinsel gücü arttırıcı hap, 96 adet kaçak içecek,10 adet cinsel gücü artırıcı sprey ,80 litre kurma içki ,47 litre etil alkole ele geçirdi. 3 ayrı şahsa adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.
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