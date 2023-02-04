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Nazilli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın mitinginin ardından Nazilli’de vatandaşlarla buluşacak.
AYDIN 04.02.2023, 14:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın mitinginin ardından Nazilli’de vatandaşlarla buluşacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Nazilli Belediye Meydanı’nda gerçekleştirecek olduğu açılış mitingine vatandaşlar saatler öncesinden akın etti. Genç yaşlı demeden meydanları dolduran kalabalık sloganlar eşliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelmesini bekliyor.