Motosiklet, otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.A. yönetimindeki 07 CPG 60 plakalı otomobil, 1921 sokağa dönüş yapan M.E.E. idaresindeki 09 ES 621 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.