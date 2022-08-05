Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Y. idaresinde 06 MIL 42 plakalı otomobil ile İ.K. idaresindeki 09 FM 324 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücü yere düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.