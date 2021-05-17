Millet İttifakı Söke Belediye Meclis Üyelerinden “Filistin” açıklaması

Söke Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı olağan toplantısında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti’den oluşan Millet ittifakının Belediye Meclis üyeleri ortak bir açıklama yaptı.

Meclis toplantısının sonunda gündem dışı görüşmede Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Filistin’de yaşanan acı olaylar karşısında Ak Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP başta olmak üzere tüm partiler hassas davranmaktalar. Biz de Söke Belediye Meclis üyeleri olarak Filistin’de yaşanan acı olayları ve sorumlusu İsrail’i kınıyoruz” dedi.

Bu sözler üzerine Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ve Millet İttifakı Söke Belediye Melis üyelerinin imzalarının yer aldığı açıklama okundu, tepki dile getirildi.

Ortak açıklamada şunlar dile getirildi;

“Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail’in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze’ye de yönetilen saldırılar, çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail’in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu-bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail’in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler’in (BM) saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz. Kudüs ve Gazze’de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı BM kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail’in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail’e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. Söke ilçesi Millet İttifakı Meclis Üyeleri olarak, İsrail’in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz.”