Marmaris’te en çok pil toplayan okullar ödüllendirildi

Marmaris Belediyesi’nin Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile birlikte gerçekleştirdiği okullar arası atık pil toplama kampanyasında dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Atık pillerin çöp olmadığı ve ayrı toplanması gerektiği bilincini aşılamak için her yıl Belediyeler ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliğiyle gerçekleştirilen ödüllü atık pil toplama kampanyasında dereceye giren okullara ödülleri verildi. Ödül takdimini Marmaris Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Yaylalı ve Belediye Çevre Mühendisi Ertuğrul Karakaş yaptı.

Bu yıl anaokulu ve ilköğretim okulları düzeyinde gerçekleştirilen yarışmada birinciliği Şehit Ahmet Benler İlkokulu kazandı. 2. İzmir Özel Türk Koleji olurken, 3. ise Özel Marmaris Çağdaş Bilim Koleji oldu. Şehit Ahmet Benler İlkokulu öğrencileri 158 kg, Özel Türk Koleji 137.87 kg, Özel Marmaris Çağdaş Bilim Koleji ise 114,65 kg pili yetkililere teslim etti. İlk 3’e ve 50 kilonun üstünde pil toplayarak dereceye giren okullara futbol, basketbol ve voleybol toplarından oluşan set hediye edildi.

Kampanya hakkında bilgi veren Ertuğrul Karakaş, yarışmanın amacının atık pilleri düzenli şekilde toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek, okullarda çevre bilincini aşılamak ve böylelikle ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak olduğunu belirtti.