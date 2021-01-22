Kuşadası’nda salgın süresince 828 çift nikah kıydı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, pandemi gölgesinde geçen 2020 yılında 91’i yabancı uyruklu olmak üzere 828 çiftin nikahına ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Ömer Günel, 10 nikah kıyarak evlilik kurumunu taçlandırdı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel ölçekte salgın bir hastalık haline gelen korona virüs, günlük yaşamdaki birçok alışkanlığı değiştirdi. Pandemi ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar nedeniyle, Türkiye genelinde evlenen çift sayısında azalma yaşandı. Ancak bu durum birbirini seven çiftlerin Kuşadası’nda evlilik kurumuna ilk adımlarını atmasına engel olmadı.

Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Evlendirme Memurluğu’nda, 2020 yılı içerisinde 91’i yabancı uyruklu olan 828 çift dünya evine girdi. Kuşadası’na, Almanya, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, İran, İrlanda, Kırgızistan, Özbekistan, Hollanda, Suriye, Tunus, Moldova, Bulgaristan, Gürcistan, İngiltere, Polonya, Fas, Ürdün, Arjantin, Fransa, Finlandiya, Endonezya, Belçika, Türkmenistan ve Bosna Hersek’ten 74 yabancı gelin geldi. Suriye’den 3 yabancı damat da Kuşadası’nda evliliğe ‘evet’ dedi. Evlenen en yaşlı çift 79 yaşındaki Metin Üzrek ve Ayten Altıoğlu oldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de 10 nikah kıyarak evlenen çiftlerin sevincine ortak oldu.

Başkan Günel nikah kıyanlara mutluluklar diledi

Evlenen çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Geçtiğimiz yıl korona virüs salgını nedeniyle çok zor günler geçirdik. Nikahların kıyıldığı Belediye Düğün Salonumuzu düzenli olarak dezenfekte ederek hastalığa karşı gerekli önlemleri aldık. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarını gözeterek kıydığımız nikahlarda çiftlerimiz törene maske takarak katıldı. 2021 yılında daha renkli nikâhların kıyılmasını temenni ederek evlenen tüm çiftlerimizi kutluyorum” diye konuştu.