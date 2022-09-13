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Kuşadası’nda 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk klarasularına geri itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.
AYDIN 13.09.2022, 09:26
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk klarasularına geri itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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