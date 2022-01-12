Kuşadası, daha yeşil bir kent olma yolunda hızla ilerliyor

Kuşadası Belediyesi kentteki yeşil alanları artırmak amacıyla 2021 yılında da çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl kente toplam 168 bin metrekare yeni park ve yeşil alan kazandırılırken 470 bin metrekarelik park ve yeşil alanın bakımı yapıldı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda, Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından kenti daha yeşil bir görünüme kavuşturmak için başlatılan çalışmalar 2021 yılında da devam etti. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından son 1 yılda Kuşadası’na 4 bin 627 ağaç dikildi. Yeni yapılan ve bakıma alınan 27 parkı da kapsayan çalışmalarla kente 168 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı. Parklara ergonomik ve şık oturma grupları yerleştirildi. Çocukların eskiyen oyun alanları yenileriyle değiştirilerek sağlıklı ve hijyenik bir hale getirildi. 114 bin 177 metrekarelik 10 adet yeni park ve yeşil alanın yapım çalışmaları ise sürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park yapım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra kavşak ve refüjlerde de özgün ve estetik peyzaj çalışmaları yürüttü. Yıl boyunca çevre yolu dahil olmak üzere 42 bin metrekarelik bir alana 210 bin 530 bitki, 118 bin 834 çalı ve 88 bin mevsimlik çiçek dikildi. Bitki yetişmesi için humuslu toprak ile kaplanan refüjlere ayrıca Akdeniz iklimine uygun zeytin, palmiye, jakaranda ve bonsai ağaçları dikildi. Çimlendirme çalışmasının da yapıldığı refüj ve kavşaklarda otomatik sulama sistemi kuruldu. Dolomit taşları ve çeşitli ağaç kabukları döşenerek renklendirildi.

Sokak hayvanlarını kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak gören Kuşadası Belediyesi, 2021 yılında kente kazandırdığı yeşil alanlarda can dostları da unutmadı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yeni yapılan ve bakıma alınan parklara toplam 150 kedi ve köpek evi yerleştirildi. Ahşap malzemeden yapılan evler, estetik ve modern görünümleriyle dikkat çekerken, uygulama hayvanseverlerden takdir topladı.