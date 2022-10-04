Koçarlı Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi 124 milyon 662 bin olarak belirlendi

Koçarlı Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi, Belediye Başkanı Nedim Kaplan başkanlığında toplandı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda Plan ve Bütçe komisyonunca hazırlanan 2023 yılı bütçesi 124 milyon 662 bin olarak belirlendi. Bütçe meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

2022 yılında 76 milyon 362 bin 790 TL olan Koçarlı Belediyesi bütçesi 2023 yılı için yüzde 63’lük bir artış ile 124 milyon 662 bin 171 TL olarak belirlenirken, Başkan Kaplan “2023 yılı yatırım yılı olacak” dedi.

2023 yılı tahmini bütçesi ile ilgili açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, hazırlanan tahmini bütçenin Koçarlı’nın marka ilçe olması yolunda büyük çoğunluğunun yapılacak yatırımlar için kullanılacağının altını çizerek, “Plan ve Bütçe Komisyonuna özverili ve titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Bu tahmini bir bütçedir. Bulunduğumuz yılın bütçesine bakacak olursak önümüzdeki yıl için tahmini bütçemizde yüzde 63’lük bir artış görülüyor. Biz hazırladığımız bütçede yüzde yüze ne kadar yakın olursak o kadar başarılı oluruz. Amacımız bu tahmini bütçeleri yüzde yüzlere ulaştırarak ilçemizi daha iyi yerlere taşıyacağız. Yani 2023 yılı çok daha fazla projeyi hayata geçireceğimiz yıl olacak” dedi.

Başkan Kaplan, göreve geldiği günden bu yana ilçede Kamu ve Belediye yatırımları olmak üzere yaklaşık 150 milyonluk yatırımı ilçeye kazandırdıklarını ifade ederek, “Biz Koçarlı’nın geleceğine yatırım yapıyoruz. 2022 yılının bitmesine 3 aylık bir süre kaldı. Hiç durmadan çalıştık. 2023 yılında çok daha yoğun bir çalışma bizi bekliyor olacak. Çünkü projelerimiz çok, yapacak işlerimiz çok, hemşerilerimizden aldığımız güç ile onların istekleri doğrultusunda, ilçemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak her alanda çok önemli yatırımlar yapmayı sürdüreceğiz. Bu anlamda tüm çalışma arkadaşlarıma ve meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Alınan bütçe kararının Koçarlı için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kaplan ayrıca, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, partimizin de ilkeleri çerçevesinde ilçemizin her noktasına hizmet götürmeye devam edeceğiz. Bizlere bu hizmet yolunda destek olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Aydın Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.