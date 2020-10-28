Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan’dan 29 Ekim mesajı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan mesajında şu ifadelere yer verdi; "Yüzyıllar boyunca bağımsız olarak yaşamış aziz Türk Milletinin yeniden dirilişinin simgesi olan Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü kutlamanın coşku ve heyecanını içerisindeyiz. Aziz milletimiz tarih boyunca bağımsız yaşamaktan asla taviz vermemiştir. 1071 Malazgirt’ten 15 Temmuz Hain Darbe Girişimine uzanan yolda istiklaline yönelik uğradığı tüm saldırılara karşı kazandığı zaferler bunun en açık ispatıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimiz, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir nitelikte kadınıyla, erkeğiyle genciyle, yaşlısıyla, topyekün olarak verdiği destansı mücadelenin sonucunda 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’i ilan etmiştir. Cumhuriyet, birlikte olmanın, bir olmanın, kardeşçe birbirimizi kucaklamanın, kenetlenmenin, millet olarak el birliği ve gönül birliği ile hareket etmenin özetle Türk Milleti olarak var olmanın adıdır. Cumhuriyet, Büyük Atatürk’ün veciz sözleriyle anlattığı “egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu”, Demokrasi Şehidimiz Adnan Menderes’in ifadesiyle “yeter söz milletindir” denilerek halkın iradesinin yönetime hakim olduğu halk iradesidir. Halkın iradesi olan Cumhuriyetimiz, ülkemiz ve milletimiz için kazanılan en büyük değerlerden birisidir. Cumhuriyetimizi korumak, değerlerine sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak bu ülkenin evlatları olarak hepimizin ortak görevidir. Biz sahip olduğumuz bu anlayış ile Cumhuriyetimize sahip çıkarak ve Cumhuriyet değerlerini yaşatmak adına bizce gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olan şirin ilçemiz Koçarlı için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda ’Koçarlı için değer’, ’Aydın için değer’ ve en önemlisi ’Cumhuriyet için değer’ diyerek yılmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bu cennet parçası toprakları bizlere vatan yapan, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için canını hiçe sayan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Koçarlılı hemşerilerimin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyorum."