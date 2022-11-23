Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi ve Köşk ilçesi Beyköy Mahallesi’nde bulunan metruk bina içerisinde uyuşturucu kullanan B.Z., A.Y.Z. ve H.İ.K. isimli şahıslar esrar maddesi ile birlikte kıskıvrak yakaladı. Şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testinde ise uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.