İzmir’de yaralanan caretta caretta Aydın’da tedavi edildi

Aydın’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği (EKODOSD), yoğun deniz trafiğinin yaşandığı İzmir Körfezi’nde yaralı halde bulunan deniz kaplumbağasını teslim alarak, tedavisini gerçekleştirdi.

İzmir’in Alsancak ilçesi Vapur İskelesi açıklarında vatandaşlar, su yüzeyinde bir caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti. Durumun fark edilmesi üzerine vatandaşlar durumu deniz polisine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yaralı caretta carettayı alarak ilk kontrollerini gerçekleştirdi. Kıyıya getirilen yaralı deniz kaplumbağası Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği’ne (EKODOSD) teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü ile iletişime geçen EKODOSD, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını teslim alarak EKODOSD binasına getirdi. Yapılan ilk kontrollerde caretta carettanın reflekslerin normal olduğu, kafasındaki insan kaynaklı olduğu düşünülen kırık nedeniyle bir süredir dalamadığı, üzerinde barnacle ve bazı parazitlerin oluştuğu ve sağ yüzgecinin arkasında alt bölgede açık bir kırığın olduğu tespit edildi. Kaplumbağa daha sonra Söke’ye getirilerek, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekibiyle buluşturuldu. DEKAMER Veterineri Koray Kabadayıoğlu tarafından ilk yardım uygulaması yapılan caretta carettanın yarası üzerindeki parazitler temizlendi. Daha sonra gerekli ilk yardım tedavisi uygulandı ve daha detaylı tedavi yöntemlerinin uygulanması için Muğla’nın Dalyan ilçesinde bulunan merkeze götürüldü.

“Tehdit eden sorunlar ile karşılaşıyoruz”

Son yıllarda caretta caretta cinsi iribaş deniz kaplumbağalarının İzmir Körfezi’nde yaralandığını ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “3 gün önce Narlıdere açığında insan kaynaklı olarak yaralanan bir caretta caretta için, İzmir Körfezi’nde ki deniz kaplumbağalarına dikkat çekmiştik. Ne yazık ki bugün de aldığımız bir ihbarla üzücü bir vakayla karşılaştık. İzmir Alsancak Vapur İskelesi açığında su yüzeyinde görülen bir deniz kaplumbağasının hareketsiz olduğunu gören vapur yolcuları deniz polisine ihbar etmişler. Yaralı kaplumbağayı tedavisi için DEKAMER’e gönderdik ancak İzmir Körfezi’nde sık sık yaşanan deniz kaplumbağalarını tehdit eden sorunlarla karşılıyoruz. Konu ile ilgili, denizde gerekli denetimlerin yapılabilmesi için ilgili kurumlara bilgi vereceğiz. Nadir bir canlı türünün yaşamını kaybetmemesi için, zamana karşı yarışılarak kurumlar arası güzel bir işbirliği yapıldı. Caretta carettanın biraz uzun sürecek tedavi sürecinden sonra iyileşip, beslenmesini sağladığı görüldüğünde, tekrar doğal yaşam alanı olan denize bırakılacak” dedi.