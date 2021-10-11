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Hayati İnanç Aydınlılarla buluştu

Tarihçi yazar Hayati İnanç, Aydınlılarla buluştu.

AYDIN 11.10.2021, 13:40
Hayati İnanç Aydınlılarla buluştu

Tarihçi yazar Hayati İnanç, Aydınlılarla buluştu.

Aydın İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen tarihçi Yazar Hayati İnanç’ın konuşmacı olarak katıldığı ’Can Veren Pervaneler’ başlıklı konferans Aydınlı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Salonu hınca hınç dolduran vatandaşlardan bazıları yer kalmayınca kimileri merdivenlere oturarak kimileri ayakta İnanç’ı dinledi. İnanç, divan edebiyatını konu aldığı konferansında dinleyenlere keyif dolu anlar yaşattı. Salonu dolduran Aydınlılara yaklaşık 2 saat boyunca oldukça güzel vakit geçirmesini sağlayan Hayati İnanç, konferans sonunda büyük alkış aldı.

1961 Denizli doğumlu olan Hayati İnanç, İstanbul Hukuk Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. Avukatlığın yanı sıra yayıncılık, yöneticilik, denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk yapan İnanç, TRT’de ’Can Veren Pervaneler’ programını hazırlayıp sunmaktadır.

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