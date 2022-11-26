Eşin Group Nazilli Belediyespor Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor ligin 16. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde hafta boyunca gerçekleştirilen çalışmalarını sabah saatlerinde gerçekleştirilen son ter antrenmanı ile tamamlayan naz naz bugün hava yolu ile Şanlıurfa’ya gidecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Eşin Group Nazilli Belediyespor’da Şanlıurfaspor karşılaşması öncesinde sakatlığı bulunan ve tedavisine devam edilen Hüseyin Çolak ile hafta içi sağ iç kasığında ağrı hisseden ve çekilen MR sonucunda 2. derece zorlanma tespit edilen Hakkı Can Aksu kafilede yer almayacak.