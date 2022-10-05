Erasmus Programı öğrencilerinden Matematik ve Bilim Parkı’na ziyaret

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın, çocukların matematik ve bilimle iç içe yetişmesini sağlamak amacıyla Efeler’e kazandırdığı Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Erasmus programı ile ülkemize gelen öğrencileri ağırladı.

Efeler Belediyesi’nin Kemer Mahallesi’nde hizmete açtığı, Aydın’da bir ilk olan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Türkiye’nin birçok ilinden ziyaretçiler ağırlarken, aynı zamanda yurtdışından gelen öğrencilere de ev sahipliği yapıyor. Son olarak 21.YY Eğitimciler Derneğinin düzenlemiş olduğu ’PhysioFit’ adlı Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projesi çerçevesinde İngiltere, İtalya, İspanya ve Yunanistan’dan gelen 30 kişilik bir öğrenci ve öğretmen grubu, Matematik ve Bilim Parkı’nı ziyaret etti. Öğrenciler, parkın önünde hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmediler.

Prof. Dr. Aziz Sancar hakkında bilgi edinen bilim meraklısı öğrenciler, ardından müzikle matematik, Pisagor teoremi, Hiperbolik Parabol, Konuşan Borular gibi eğitici oyun gruplarıyla hem eğlendi hem de öğrendi. Efeler Belediyesi’nin Matematik ve Bilim Parkı, yabancı öğrencilerin ve öğretmenlerin büyük beğenisini kazandı.