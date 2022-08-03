banner549

banner547

Son Dakika
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Temmuz’da en fazla ilaç fiyatları arttı
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Tayvan liderinden Pelosi’ye şeref madalyası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kavurucu sıcakta buğday hasadı
Kavurucu sıcakta buğday hasadı

Efeler İlçe Müftülüğü’nden ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ semineri

Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde Aydın Efeler İlçe Müftülüğü tarafından ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ konulu seminer düzenlendi.

AYDIN 03.08.2022, 14:32
Efeler İlçe Müftülüğü’nden ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ semineri

Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde Aydın Efeler İlçe Müftülüğü tarafından ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ konulu seminer düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek, anne bilincini ve duyarlılığını artırmak amacıyla başlatılan ’En iyi Narkotik Polisi Anne’ projesi çerçevesinde, Efeler İlçe Müftülüğü’ne bağlı Efeler Kadın Kur’an kursu öğreticileri ile Yaz Kur’an kursuna katılan öğrencilerin annelerine yönelik seminer düzenlendi. İl Müftülüğü Konferans Salonu’da düzenlenen seminer, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narko Rehber Eğitmeni tarafından gerçekleştirildi. Seminerde, bağımlılık konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu