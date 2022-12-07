Büyükşehir’den, İsmet Sezgin için lokma hayrı

Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden olan İsmet Sezgin, ölümünün 6. yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan lokma hayrı ile anıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden merhum İsmet Sezgin’i aramızdan ayrılışının 6. yıldönümünde lokma hayrıyla andı. İsmet Sezgin için Bey Camisi önünde yapılan lokma hayrından alan vatandaşlar İsmet Sezgin’i unutmadığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Uzun siyasi hayatı boyunca birçok görevde bulunan İsmet Sezgin, Aydın Belediye Başkanlığı; Gençlik ve Spor, Maliye, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıkları ile Başbakan Yardımcılığı ve TBMM Başkanlığı yaptı.

Başkan Çerçioğlu sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, “Türk siyasetinde tecrübesi ve devlet adamı kişiliğiyle ‘İsmet Abi’ olarak anılan, değerli hemşehrimiz İsmet Sezgin’i vefatının yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.