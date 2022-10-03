Büyük Menderes Deltası’nda izinsiz açıldığı iddia edilen kanalın kapatılmasını istediler

Kuşadası Sivil Toplum Örgütleri, doğal güzellikleri ile bir çok yaban hayatına ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın içerisine alınan ve doğal sit alanı olarak belirlenen Büyük Menderes Deltası’nda izinsiz açıldığı iddia edilen kanalın kapatılması için çevreciler çağrıda bulundu.

Türkiye’nin en önemli sulak alanları arasında yer alan, 1994 yılında Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın içine alınarak Milli Parklar Kanunu ile koruma statüsünde bulunan Büyük Menderes Deltası’nın, Tuzburgazı-Karina arasındaki yolun güney sınırında izinsiz açılan kanal ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan inceleme raporu tamamlanırken, kanal ile ilgili Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kanalın ilgili belediye tarafından kapatılmasına karar verdi. Kurul kararının belli olmasının ardından basın açıklaması yapan Kuşadası Sivil Toplum Örgütleri, kanalın kapatılması çağrısında bulundu.

Kuşadası Sivil Toplum Örgütleri tarafından yapılan açıklamada “Türkiye’nin en önemli sulak alanları arasında yer alan, 1994 yılında Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın içine alınarak Milli Parklar Kanunu, 1. Derece Doğal Sit, Arkeolojik Sit alanı koruma statüsünde bulunan Büyük Menderes Deltası’nın, Tuzburgazı-Karina arasındaki yolun kadastral güney sınırının doğal sit alanı sınırı olarak uygulanan alan içerisindeki bir parselde, 1,7 kilometre uzunluğunda, 10-15 metre genişliğinde, 2-3 metre derinliğinde iş makinesi ile komisyon izni alınmaksızın kaçak uygulama yapıldığıyla ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne müracaat etmiştik. Yapılan izinsiz uygulamalar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü uzmanları tarafından yerinde tespit edilerek inceleme raporu hazırlanmış ve Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na gönderilmişti. Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, yapılan izinsiz uygulamanın, 1.Derece Doğal Sit Alanı’nda yapılması, 2863 Sayılı Kanunu’nun 9. Maddesi çerçevesinde izinsiz faaliyet olduğuna, söz konusu faaliyeti yapan ve yaptıranlar hakkında 2863 Sayılı Kanunu’nun 65. Maddesi doğrultusunda yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına, 2863 Sayılı Kanunu’n 61. Maddesinde “Kamu Kurum ve Kuruluşları ve belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları’nın kararlarına uymak zorundadır. Koruma Yüksek Kurulu’nun İlke Kararları Resmi Gazetede Yayımlanır” hükmü çerçevesinde izinsiz faaliyetlerin 2863 sayılı Kanunu’nun 16. Maddesi doğrultusunda izinsiz açılan kanalın ilgili belediyesince kapatılmasına, yasal gereğinin ilgili belediyesince uygulanmaması halinde ise 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 11. Maddesi çerçevesinde Aydın Büyük Şehir Belediye Başkanlığı’nca gereğinin yapılarak sonucu hazırlanan teknik raporun Aydın Valiliği (Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) ile komisyona gönderilmesi oybirliği ile karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Yapılan izinsiz uygulamanın Milli Park’ta tahribat oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamanın devamında ise “Önemli Kuş Alanı (ÖDA) olan, başta Nesli Küresel Ölçekte Tehlike Altında bulunan Tepeli Pelikanlar (Pelecanus crispus) olmak üzere 256 tür kuşu barındıran Büyük Menderes Deltası’nda bu tür kaçak uygulamalar için herkesin duyarlı olması gerekir. Söke Belediyesi’nin de ekolojik açından hassas olan bu bölgede yapılan tahribatların kapatılması için gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyor, Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun kararını uygulamasını bekliyoruz. Konunun takipçisi olacağız” ifadelerine yer verildi.